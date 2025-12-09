《哥妹倆》童星葉子誠離世 年僅25歲！知情人曝死因：走得那麼突然

《哥妹倆之驚歷48》作者、馬來西亞漫畫家徐有利（左圖右）證實大馬童星葉子誠病逝。翻攝自臉書



馬來西亞童星出身的男演員葉子誠（本名葉子城）驚傳已於昨（12/8）日離世，年僅25歲。家屬今（12/9）日早上發布訃聞證實噩耗，並未公開死因。告別式將於12月11日舉行，長眠在富貴山莊（士毛月）墓園。

葉子誠自幼展現表演天分，11歲的他在2012年獲選主演真人版漫改電影《哥妹倆之驚歷48》主角「徐果果」，同時演唱電影主題曲《我最乖》及多首插曲，迅速成為家喻戶曉的童星；隔年他和柯有倫、陳曉東合作電影《大舞獅 關聖宮》；2016年則在電影《我來自紐約》 中與狄龍、宣萱等資深演員同台。

葉子誠的家人在聲明中寫道：「他的一生溫暖了無數人，他的善良與溫柔將永遠被銘記。」消息曝光後，馬來西亞娛樂圈紛紛表達震驚與不捨。

「你永遠是叔叔心中的真人版果實。」《哥妹倆之驚歷48》作者、馬來西亞漫畫家徐有利也在臉書悲痛證實葉子誠因病離世，感嘆：「走得那麼突然，叔叔真的接受不到。」他透露兩人最後一次聯繫，是葉子誠在他動心臟大手術時傳來祝福訊息，如今年輕生命先走一步，「子城，永別了，一路走好。叔叔會想念你。」

曾與葉子誠合作電影《最爛學生？2》的導演鍾盛忠，也在臉書貼出兩人舊照悼念，「願你一路走好，走向沒有痛苦、只有光的地方。」他回憶葉子誠在片中飾演「水果」角色時，全心投入、亮眼自然，「那份屬於青春的亮光，因你的投入而鮮活動人，每個鏡頭、每次努力，我們都會記得。」

