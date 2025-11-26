哥娶媳婦大喜日弟竟上門丟雞蛋、撒冥紙 喜宴變調170人賓客超尷尬

哥哥娶媳婦弟弟竟上門丟雞蛋、撒冥紙，被依加重誹謗罪判刑4月定讞。資料照片

高雄才姓男子不滿母親遺產分配不公，認為錢被哥哥嫂嫂侵吞，憤而帶著李姓同居女友趁哥哥娶媳婦大喜之日，到哥哥家門前丟雞蛋、撒冥紙，還到喜宴現場發放指控兄嫂「不孝不公不義」、「欺騙母親、侵吞財產」等傳單，挨告誹謗。高雄高分院審理後，依加重誹謗罪將兩人各處有期徒刑4月，得以12萬元易科罰金定讞。

判決指出，才氏兄弟因母親遺產分配問題失和，弟弟與同居女友為迫使哥哥出面處理，竟選在哥哥娶媳婦時，先在住處製作約50張傳單，其上標註對哥哥的「三問」，指控哥哥及嫂嫂不孝、不公、不義：「第一問！大公開、口口聲聲自稱虔誠禮佛吃素修道之人可以欺騙母親，苦毒虐待如風中殘燭的婆婆嗎？第二問！可以欺負老媽媽不識字用不法手段取得房產，上下其手侵吞媽媽財產嗎？第三問！可以不擇手段情勒欺騙兄弟侵占財產如此不公！不義！天理難容之事嗎？」等。

法官查出，去年6月哥哥在高市某餐廳娶媳婦宴客，弟弟與李女事先預告稱將在婚禮當天「華麗的登場，拭目以待！」、「業障必定現前」、「回報到你的子與孫身上」，婚宴當天更前往餐廳大門發送傳單，但現場遭家人阻擋，兩人隨即轉往餐廳停車場將傳單夾在多輛參加婚宴賓客的汽車擋風玻璃上。隨後，兩人又駕車前往哥哥住處發放傳單給附近鄰居。

法院審理時，弟弟及李女辯稱傳單內容均為事實，並提出兩年前與哥哥的部分錄音對話為證，但一審橋頭地院認為傳單所指控的事項均屬個人私德問題，與公共利益無關，錄音內容僅提及財產分配過程，無法證明傳單所述之事，因此依加重誹謗罪判兩人各5月徒刑，得易科罰金；上訴後減為各4月徒刑，得易科罰金，全案定讞。



