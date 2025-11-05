「哥布林」惹人厭？ 啦啦隊曝被球迷「用海報戳到胸部」超不舒服

啦啦隊凱莉。凱利提供

網路用語「哥布林」近年演變為自嘲邊緣人的代名詞，象徵厭世、單身與不願改變的心態。公視節目《少年願望事務所》本週以「你是哥布林，還是哥布林的受害者？」為題，探討此現象，特別邀請啦啦隊成員凱莉分享遇到的「哥布林」事件。

節目公布最新「脆民調」數據顯示，網友心目中「哥布林」關鍵特徵前四名為「邊緣人」（9%）、「厭世仔」（18%）、「沒人愛」（27%）及「單身狗」（45%），合計72%受訪者認為其核心即「沒有另一半」，形容為「像宅男但更醜、母胎單身卻不願改變」。凱莉親述酒吧奇遇，一男子低頭打手遊，她輕吐槽竟引來滔滔課金戰績分享，讓她尷尬想逃；更離譜的是球場事件，有球迷太害羞、不敢喊名字，竟拿海報捲戳啦啦隊員引注意，「結果啦啦隊成員一轉身被戳到胸口！」導致球團緊急取消賽後拍照活動，凱莉語重心長說：「你想叫人家有很多方法，不需要讓人不舒服。」

心理專家鄧惠文醫師剖析「哥布林心理」：這些人在主流價值中感邊緣弱勢，缺乏交往經驗，漸趨封閉消極，以自嘲為盾不再學習，「待山洞太久即畏光，需明確驅動力與時間走出」。主持人黃豪平建議「哥布林」們帶太陽眼鏡試探外出，鄧醫師則指出，每世代皆有自嘲名詞，背後反映年輕人學習面對自卑與孤單的過程。



