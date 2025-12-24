哥手寫信揭「張文求學、軍中遭霸凌！」 網：感覺張家應該是個正常家庭

社會中心／綜合報導

疑張文哥哥獻花、手寫信悼念余家昶，引發網友熱議「感覺張家應該是個正常家庭，張文是否成長過程有情緒障礙。」（圖／翻攝自台北捷運臉書）

27歲張文在北車周邊隨機殺人，余家昶先生為制止他遭刺殺不治。事後不少民眾到北車M7擺鮮花、貼小卡悼念。疑張文的哥哥也獻花悼念余家昶，並手寫卡片提到「家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這麼險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌。」引發網友熱議「感覺張家應該是個正常家庭，張文是否成長過程有情緒障礙。」

疑張文哥哥手寫卡片全文：

TO英雄余家昶、余媽媽：或許我知道消失於社會的目光上，對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。

這麽多天以來，我幾手天天關心社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？

但…家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這麼險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓的進而做出逾矩之事。

余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已……我知道我的這些言語在社會大家眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容。謝謝您。

by張嫌兄長

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

消息一出，許多網友紛紛熱議「感覺張家應該是個正常家庭，張文是否成長過程有情緒障礙」、「張文哥哥應該是帥哥」、「張嫌高中以前的同學也大多說他是個正常人， 所以我個人覺得張嫌會變成這樣，主因應該不是家庭教育上的問題 目前看來軍中生活那段有可能影響最大」、「以男生的字來說，字很漂亮」、「其實這一家人也很需要被社會接住！」、「從張文父母的態度到現在看到哥哥的做法 我覺得他們家教應該蠻不錯的 真不知道出了什麼事會變成這樣」。

還有網友表示「不得不說他的字真的很好看，撇除弟弟的行為，我認為哥哥應該是一個很棒的人。 每個人個性不同，在同一個成長環境都有可能成長為不同路的人，張文絕對是不可以原諒的人，不論家庭教養如何，還是希望大家也能多點善意。最後如同他文章說的，非常感謝余媽媽給予大愛與包容，真的非常值得敬佩跟尊重，也願所有離開的受害者，都能去到更好的地方，繼續用愛守護他們愛的家人」、「有些小孩生來就是惡魔，跟家庭教育、學校教育都無關，爸爸媽媽常常拿他們沒辦法，更何況手足之間？個人作業個人擔，不要怪爸媽和哥哥了」。



