哥是台中海線望族！雙碩士航太男愛上女收銀員 瘋狂示愛結果出爐

台中一名林姓男子因心儀賣場女收銀員小穎，除了到賣場送禮示愛，小穎明確拒絕，但林男持續傳訊「哥哥家可是台中海線望族呦！」、「我是學航太的 無人機類別」、「家父是開建設公司的」、「您哪時候有空呢」等語，小穎不堪被騷擾長達2年，認為已造成生活上困擾，因而報案提告。台中地院審理後，依違反跟騷法判刑6月。案經上訴，台灣高等法院臺中分院駁回，全案確定。

判決指出，林姓男子因心儀賣場擔任女收銀員的小穎，自2022年4月9日起陸續送禮給小穎，並在賣場盯梢、等待她下班，同年7月，小穎向賣場主管反應此事，拒絕林男禮物並要求他停止送禮及騷擾。

林男仍違反小穎的意願，持續送禮，自行搜尋查得小穎使用的臉書帳號後，持續透過臉書傳送訊息及其照片給她，其中包含「咦？怎麼好久沒遇到您了」、「有需要幫忙 請您讓我知道呦！」、「哥哥家可是台中海線望族呦！」「說真的我有點捨不得妳那麼累」、「我是學航太的 無人機類別」、「家父是開建設公司的」「您哪時候有空呢」「可以去找您嗎」等語。

小穎控訴，自己離職後，林男透過臉書不斷傳送訊息，從來沒有回覆他，但他還一直傳，覺得很恐怖，離職後也不敢去賣場附近，怕被他找到或有過激、報復行為，已影響日常生活，後來在朋友建議下報警，直到封鎖林男才沒有被繼續騷擾。

林男應訊時供稱，在賣場買東西時，不慎撞倒而打翻小穎的水壺，對方有點不悅，因心有內疚，隔一、二週之後，就買燕窩禮盒到賣場要跟她致歉。傳訊息是想讓她確認是我本人向他道歉，沒有愛慕她。

台中地院審理後，認為被告對女子持續跟蹤騷擾行為，使她內心感到不安、畏懼而受有相當程度的心理壓力，已影響女子日常生活或社會活動，被告否認犯行，所辯多避重就輕，並未真心悔過，未獲得女子原諒，應予嚴懲，審酌被告犯罪動機、目的、手段等一切情況，依犯跟蹤騷擾罪判刑6月，如易科罰金。

案經上訴，被告律師具狀請求法官考量林男並無前科，自幼居住於國外，在國外取得雙碩士學位，近年始歸國接管家族事業、從事建設及航太工作，對於中文及華語表達不佳，及其上述家庭狀況等情，予從輕量刑。 台灣高等法院臺中分院駁回，維持原判，全案確定。

