哥44歲罹癌驟逝，他不願留憾60歲裸退！組樂團、打造落羽松莊園：竹科賺億萬都沒有追夢快樂





竹科工程包商蘇盛泉，60歲退休後意外成為在地名人，不是因為億萬身家，而是因為追夢的超級執行力！他買超跑、蓋夢幻莊園、打造三灣落羽松，甚至因為喜歡音樂，投入學習10種樂器，一開始先在自家莊園表演，如今更召集樂手成立大樂團，預計未來進行慈善巡演。

「一個人玩很有趣，和志同道合的朋友一起玩，快樂更加倍。退休後我該玩都玩了，能夠成立蘇維拉大樂團，可能是最後一個夢，畢竟我70歲了。」

蘇維拉大樂團成立後，每逢周三團練，蘇盛泉像勁量兔子渾身是電，特別興奮。團練地點就在他的萬坪豪墅「品園」，也是經典偶像劇的取景地。排練時，17名樂手集合，男的穿西裝、女的穿禮服，分別負責唱歌、爵士鼓、薩克斯風、喇叭及節奏樂器等，蘇盛泉配合曲目，有時吹排笛、有時敲手碟鼓，神情愉悅，這是他的美夢成真。

▲蘇維拉大樂團成立，編制正式有17人，由蘇盛泉（中）擔任團長

「以前奮鬥時哪有辦法這樣玩！」他感嘆，窮小子的志願就是「哪天有機會讓我賺到錢，要把想做的事都完成」，其中之一就是音樂夢，因此66歲那年找老師上課，陸續學了10種樂器，包括爵士鼓、薩克斯風、小提琴、排笛、長笛、吉他、電吹管等。

「我做事情很執著，執著練習就不怕難。憑良心講，這10種樂器中，排笛、電吹管比較上手，不是每一樣都可以拿上檯面。」

蘇盛泉說，團員們都是職業高手，不少人來自中視、台視大樂團，「我跟他們一塊表演有點吃力，畢竟才學了幾年，素質沒辦法，不過為了迎頭趕上，我會多練習，總不能讓人家說『當團長的，怎麼弱成這樣！』」

哥發現肝癌就末期，他拼出上億身家決定裸退

1951年出生的他是白手起家，年輕時搭上竹科建廠商機，同時壓寶新竹高鐵周圍房地產，讓他成為竹北暴富傳說的一員。然而，和其他企業人不一樣的是，他豁達說退就退。

「我經營的是小公司，不是大企業要扛數百萬員工生計，進退自己決定。公司是我和哥哥共同打拼出來，他大我5歲，44歲發現肝癌時已經末期，一個月後就走了，我繼續拼鬥，一年營業額從數千萬拼到8億。對我來說，哥哥這麼年輕就離開人世，兄弟同苦不能同甘，非常遺憾。」

「也許哥哥的過世給我很大啟示，我以前也是墨守成規，生活只有工程，一成不變，哥哥的過世帶給我心裡很大的改變。」他在60歲裸退，將公司留給姪子，跟妻兒說不要計較、錢夠用就好，「這樣對哥哥也有交代。」

▲蘇維拉莊園有造型特殊的樹屋，很受親子遊客喜歡。

交棒後享受人生，蓋豪墅、買名車成落羽松富翁

交棒後，他盡情圓夢享受人生，唱歌、跳交際舞，進口美國快艇在水庫河道飆船，超跑更不用說了，收集了法拉利、賓利、勞斯萊斯、邁巴赫等頂級豪車。

他更花3億打造萬坪豪墅自住，私人千坪日式花園免費開放民眾散步；也經營旅館，在南庄深山打造蘇維拉莊園，園裡的巨大溜滑梯、樹屋、蘑菇屋，大受歡迎。

最有名的退休代表作，還是「秘境」三灣落羽松，秋天一到，300株浪漫的落羽松免費參觀，最高紀錄一天吸引3萬人到訪，甚至成了遊覽公司包裝一日遊的免費景點。「現在沒有收費、未來也不會，有幸讓我賺到一點錢，回饋社會也應該。」

▲三灣落羽松原本是私人散心地，意外被發現後，蘇盛泉乾脆開放參觀。

談起老爸，女兒蘇佳盈一臉佩服，「一般人有想法不一定會去做，夢想常常是白日夢，可是爸爸想到什麼就去執行，我們都追著他跑。」

好友曾經質疑他，請了什麼高手幫忙設計出這一系列森林園區？蘇盛泉覺得好笑，他以前做飛利浦工程，對建築有概念，蓋東西不難，「我沒請過建築師，設計師就是我，即使做樹屋，也想要特別一點、好玩一點，做出來的東西才是自己想要的，也比較有成就感。」

做事業成功，退休生活也精采，問他是做工程賺大錢時比較快樂？還是退休比較快樂？

他不假思索回答：「以前整天被工期追著跑，竹科業主下令要快要好，稍有不慎麻煩就來，壓力之大，沒什麼快樂可言。不過，退休以後就沒壓力，老實說，做工程再怎麼賺錢，都沒有這10年追夢圓夢，把生活過成自己想要的樣子，來得心靈充實、快樂。」

▲收集跑車是蘇盛泉的夢想之一。

