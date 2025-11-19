哨音一響全跪了！小國「古拉索」奪世界盃門票 面積1.6個台北、人口比萬華還少

2025年11月18日，加勒比海小國古拉索在世界盃資格賽中逼和牙買加，首度奪下世界盃門票。路透社



國際足總世界盃明年將與美加墨3國舉行，加勒比海小國古拉索週二（11/18）寫下驚奇，在牙買加舉行的資格賽中力挫地主國，搶下門票，這不僅是古拉索首度闖進世界盃，也以約16萬人口，成為世界盃史上參賽國中最小的國家。

據我外交部網站，古拉索（Curacao）位於加勒比海，面積444平方公里，人口約16萬人。1815至1954年為荷屬殖民地，目前為荷蘭四個組成國（constituent country）之一，除國防、外交、國籍及引渡等「王國」事務外，對其他事務擁有相當自主權。

面積444平方公里是什麼概念？據台北市政府官網，台北市面積271.8平方公里，古拉索面積大約1.6個台北市，而其人口16萬，在北市12區中少於9個區（大安、內湖、士林、文山、北投、中山、信義、松山、萬華），略少於萬華（17.1萬），多於南港（11.2萬）、中正（14.8萬）、大同（11.8萬）3個區。

《衛報》、英國廣播公司（BBC）等媒體報導，古拉索週二（11/18）0：0驚險逼和牙買加，以分組第一之姿闖進世界盃，這是古拉索首度搶到世界盃參賽門票，也寫下世界盃紀錄成為賽史上人口最少參賽國，打破2018年冰島（人口35萬）紀錄。比賽結束後球員跪地慶祝，場邊的球迷也瘋狂。

古拉索是荷蘭組成國之一，球隊多數球員出生於荷蘭。球員中身價最高的是有華裔血統的陳達毅（Tahith Chong），他目前效力英超雪菲爾聯隊（Sheffield United），司職邊鋒或中場。

另一中場球員巴酷納（Juninho Bacuna）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「這太瘋狂了，這將是古拉索最重大事件之一。簡直不可思議，幾年前根本想都不敢想。能夠親身參與其中，讓夢想成真，真是太棒了。」

古拉索的教練是鼎鼎有名的荷蘭籍教頭艾沃卡（Dick Advocaat），這是他執掌的第8支國家隊；他曾3度領軍荷蘭國家隊，也帶領過阿聯、南韓、比利時、俄羅斯、塞爾維亞和伊拉克國家隊。他昨天因家庭因素缺席比賽，但子弟兵爭氣，寫下了世界盃紀錄。

