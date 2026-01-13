哪些國家最可能撞上川普的制裁伊朗關稅？ 這三國在頭號名單上

石油出口是伊朗的重大經濟命脈。路透社示意圖



由於伊朗德黑蘭神權政府大規模槍殺示威抗議群眾，可能已在上週造成了近代伊朗最慘重的血腥鎮壓事件，美國總統川普已經宣布要對仍舊與伊朗做生意的國家額外課徵25%關稅。路透社分析顯示，有三個國家非常有可能上榜，承受這25%的「次級關稅」制裁。

首先必定就是中國，中國是伊朗最大的貿易夥伴。根據世界銀行數據，2022年伊朗對中國的出口額達220億美元，其中燃料（石油）佔其中的一半以上；從中國的進口額則為150億美元。

伊朗的原油出口遭到美國財政部的制裁，因此幾乎全都是透過「暗影船隊」賣給中國。分析公司Kpler的數據顯示，2025年伊朗出口的原油有80%是中國買下。這些原油多半運往位於山東等地、稱為「茶壺」的小型獨立煉油廠（teapot refineries），避免中國國營石油巨頭直接和伊朗原油掛勾。但是伊朗外貿極度倚賴中國是不爭的事實。

另一可能目標是巴西。政府數據顯示，巴西去年對伊朗的貿易順差達29億美元。巴西對伊朗的出口主要以玉米和大豆為主，2025年這兩項商品分別佔巴西對伊朗出口總額的67.9%和19.3%。

而且政府統計的貿易數據顯示，巴西玉米出口最大宗的買家就是伊朗，伊朗2025年進口量達910萬公噸。與此相比，中國以及埃及這兩個巴西玉米的主要買家，2025年進口的巴西玉米兩國總計也只有950萬公噸。

川普去年年中曾經對巴西大宗出口的柳橙汁與牛肉課徵懲罰關稅，但是華府隨後改變立場，因為這兩樣民生物資衝擊到美國物價。不過，美國仍對巴西鞋子、魚類與木材等產品額外課徵懲罰關稅。

第三個可能對象是土耳其。根據產業及官方數據，2025全年土耳其對伊朗的出口額為23億美元；而2025年前11個月土耳其從伊朗的進口額則為22億美元。

這三國之中影響最大、也最難以迴避的就是中國。川普與中國國家主席習近平去年10月在南韓舉行「川習會」後，敲定雙方貿易戰「停火」一年。如今美國若因為伊朗制裁重啟對中國商品加徵關稅，可能破壞這個脆弱的停火協議。

中國外交部週二對此表示，將採取「一切必要措施」維護自身利益，並反對「任何非法單邊制裁和長臂管轄」。

