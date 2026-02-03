哪些帳戶被盯上？金管會點名14種可疑樣態

金管會。圖／聯合報系資料照片

金管會3日預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，大幅擴增可疑帳戶認定樣態到14項，並明定銀行在自行判斷出現重大或急迫情況時，得直接通報高檢署，最快4月中上路。

金管會3日預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，大幅擴增可疑帳戶認定樣態到14項。

一旦銀行應通報、而未通報，金管會可依違反內稽內控，處銀行最重5,000萬元罰鍰。

依現行規定，疑似不法或顯屬異常帳戶分為兩類。第一類帳戶包括偽冒開戶、警示帳戶及衍生管制帳戶，須由警方通報，管控力道最強，銀行得結清帳戶、暫停全部交易，或限制自動化交易。

廣告 廣告

第二類帳戶則是尚未確認不法、但已出現可疑或異常表徵者，制度設計重點在於「先查證、再升級」。銀行須持續監控交易行為，若後續確認涉及不法，才會通報司法警察機關，或比照第一類帳戶、採取更嚴格的管控措施。

此次修法的第一個重點，是擴大第二類帳戶的認定範圍。金管會調整八項既有可疑表徵，其中新增五項態樣，使可疑帳戶交易樣態一口氣擴增至14項，涵蓋近年詐騙與人頭帳戶常見模式。

新增態樣包括：外籍人士居留證遭註銷、逾期或遭通報行蹤不明；帳戶留存手機門號與警示帳戶重複；存款帳戶連結虛擬帳號在一定期間內多次遭列警示；帳戶持有人遭通報為失蹤人口；及被司法警察機關列為疑涉詐騙的境內金融帳戶。

此外，這次也明確納入頻繁申設約定帳戶、符合打擊資恐規範，及銀行自行認定有疑似不法之虞者，全都視為可疑帳戶樣態。

銀行局副局長王允中強調，相關態樣是銀行間具共通性的高風險指標，但並不設限，銀行實務上只要發現異常，就應納入帳戶監控和控管。

第二個重點，則是強化與檢調體系的即時連結。金管會明定，銀行若在第二類帳戶14項態樣中，判斷出現重大或急迫情況，得逕行通報高檢署，而非僅限司法警察機關。

王允中指出，此舉是為讓高檢署第一時間掌握跨區、跨行的預警資訊，統籌分案、提前介入，強化其在反詐體系中的「龍頭角色」。

【看原文連結】

更多udn報導

公主淪塑膠臉？張員瑛1部位「腫麼了」快認不出

6旬富翁動「陰莖增大手術」驟逝 驗屍結果逆轉

水垢清不掉！達人教抹「1醬料」：像新的一樣

家人逼考「鐵飯碗」 理工生盼走這1行猶豫了