哪些才藝「會讓人慶幸好險有學過」？過來人點2事：滿重要的

不少民眾小時候都有上才藝班的經驗，不過長大後卻未必有發揮的機會，對此有網友也忍不住好奇「有什麼才藝是讓你覺得『好險有學過』的？」引發大票網友討論，其中許多網友點名鋼琴、游泳。

有網友在論壇Threads發文，表示常看到網友抱怨小時候學過的無用才藝，對此原PO也忍不住好奇，對大家來說什麼才藝最為實用，「有什麼才藝是讓你覺得『好險有學過』的？」

不少網友分享「珠心算吧，珠算忘了，心算能力還在，算數比普通人快，寫題目也寫得快」、「跳舞，聽音樂能聽出更多樂趣，更容易喜歡其他風格的音樂」、「速讀，還滿有用的，我看書很快」、「畫畫，喜帖和結婚照自己搞定」、「雖然不是才藝，但我覺得家政課學的縫紉很實用，小的縫補都可以自己處理」。

廣告 廣告

其中許多網友點名鋼琴、游泳「鋼琴，鋼琴神奇的不會忘，練過的曲目，隔了40年還是會彈！」、「鋼琴，聽音樂會更有感有趣」、「鋼琴，我日後學吉他跟爵士鼓都幫助很大」、「鋼琴，我覺得不會彈沒關係，但學過樂理感覺很重要」

「不是才藝，但我覺得騎單車跟游泳對我滿重要的」、「從小學游泳對於協調、心肺和免疫都有幫助！曾經是游泳教練路過」、「建議游泳一定要學好，至少能自救，然後水域觀念要有，每年太多人意外殞命了」、「游泳，後來當了潛水教練」、「游泳，高中要趁體育課學會不太容易，還好國小就有學起來，而且學會就不會忘記了，保命重要」、「游泳，可以健體又能求生」。

撰稿：吳怡萱





