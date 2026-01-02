即時中心／高睿鴻報導

對於社會大眾而言，許多政治人物雖然知名，但形象未必正面，且評價往往褒貶不一、甚至因個人立場而異。誰能獲得最多民眾認可？媒體《遠見雜誌》近日釋出「2026民心動向調查」，詢問受訪者「台灣政界的公眾人物中，誰是民眾心中的學習典範？」，結果分屬不同黨派的前總統蔡英文、立法院長韓國瑜並列榜首，各拿25.1%認同度；台北市長蔣萬安23.9%拿第3。另，年輕族群（20～44歲）最推崇的也是蔡英文。

根據同份調查，副總統蕭美琴名列第4、台中市長盧秀燕第5、總統賴清德第6、前總統馬英九第7、藍營主席鄭麗文第8、前民眾黨主席柯文哲第9、白營主席黃國昌第10、閣揆卓榮泰第11。

《遠見雜誌》分析，蔡英文最獲20至44歲年輕族群推崇，認可度為29.8%；45歲以上族群較偏好韓國瑜，認可度32.8%。此外，受訪者的回答與個人政黨傾向關聯性大，最獲泛綠民眾推崇的政治人物，分別為蔡英文（76.1%）、蕭美琴（64.4%）、賴清德（47.7%）；泛藍為韓國瑜（62.3%）、蔣萬安（55.4%）、盧秀燕（35.8%）；民眾黨支持者最認同柯文哲（70.1%）、黃國昌（41.8%）其次，再來則是韓國瑜及蔣萬安。

快新聞／哪些政治人物受推崇？《遠見》民調曝光了 年輕族群最認可「她」

立法院長韓國瑜。（圖／民視新聞資料照）

台北大學公行系教授劉嘉薇向《遠見》指出，回顧蔡英文8年總統任期，執政黨一直是國會最大黨、完全執政，避免很多憲政爭議與僵局；以及，蔡的處事風格平和理性，因此容易獲得普遍民意青睞。此外，現任副總統蕭美琴同樣高居第4，劉嘉薇認為，這結果再次顯示民眾普遍希望日子安定、政治環境別那麼極端；因此，像她這樣走中間路線的溫和型政治人物，往往得到更多民意認可。

值得注意的是，國民黨方面，劉嘉薇也說，蔣萬安的認同度勝過台中市長盧秀燕，顯示蔣「後勢可期」；她認為，蔣的優勢在於年輕、口才好、人設也較溫和理性，加上最近輝達落腳北士科，也為其添加分數。

另一方面，若關注台灣之外的國際領袖，新加坡總理黃循財認可度24.8%最高，再來則是德國總理梅爾茨（13.5％）、法國總統馬克宏（11.6％），都贏過知名度最高的美國總統川普。

《遠見雜誌》說明，此民調題為「2026民心動向調查」，一份為電話訪問版調查、另一份為網路版調查。網路版調查詢問民眾各界公眾人物中的學習典範，以及民眾對兩岸局勢的看法。調查期間為2025年12月8日至16日，此份調查採網路問卷自行填答方式進行，詢問全國22縣市20歲以上民眾，共完訪1069份樣本。

