哪些是代表美國各州特色料理？自家人可能也說不上來

Scripps News報導，根據最新研究顯示，加州被公認為全美美食表現最優異的州。

這項針對5000名美國人（各州受訪人數均等）進行的民意調查，探討了全美各地對於家鄉菜餚的情感。結果顯示，加州、紐約州、德克薩斯州、路易斯安那州以及佛州位居美食排行榜的前五名。

其中，路易斯安那州居民對自家美食最感自豪，高達94%的人堅信該州擁有全美最棒的料理。相較之下，德拉瓦州、印第安納州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新罕布夏州、南北達科他州、猶他州、佛蒙特州、西維吉尼亞州及懷俄明州等地的料理，則較難令受訪者留下深刻印象。

受訪者被要求選出最能代表該州的一道菜或風味，部分選擇十分經典，例如：紐約州是披薩、加州為道地的墨西哥料理、德克薩斯州則是燒烤。

同時，部分州也展現了獨特的烹飪創意，如新罕布夏州的「蘋果酒甜甜圈」（Apple cider donuts）、猶他州引以為傲的「薯條沾醬」（Fry sauce），以及俄亥俄州著名的「七葉樹巧克力」（Buckeyes）。

儘管美食排名已有定論，但「最強廚師」可能隱藏在蒙大拿州（77%）與懷俄明州（76%）。這些州的居民認為自家烹飪的品質優於外食的比例為全美最高。

這項由Talker Research為Hello Fresh進行的調查發現，食物對許多人來說至關重要。37%的美國人已將「與愛的人共同烹飪並建立傳統」列為2026年的首要任務。

事實上，62%的受訪者表示2026年將是他們的「廚房之年」，其中紐約州（76%）、南卡羅來納州（73%）與阿拉巴馬州（72%）的意願最高。

目前美國人平均每周在家烹飪12餐（3餐早餐、4餐午餐及5餐晚餐），但其中平均僅有2餐是與他人共同烹飪，僅有4餐是與他人一同享用。

調查也揭露了美國人在廚房與餐桌上的時間分配。美國人平均每天花費約67分鐘烹飪，一年累計約410小時（約17天）。

然而，專心用餐對許多人來說仍是挑戰。約30%的美國人很少或從未在不被打擾的情況下吃早餐；午餐與晚餐的比例分別為28%與21%。明尼蘇達州居民最容易在用餐時分心，而紐約人最能專注於眼前的食物。紐約人每天平均花52分鐘用餐，時間最長；阿肯色州人則吃得最快，平均僅花41分鐘。

HelloFresh US烹飪開發高級經理歐森（Michelle Doll Olson）表示：「從加州的蝦肉塔可、明尼蘇達州的起司內餡漢堡（Juicy Lucy），到路易斯安那州的秋葵濃湯（Gumbo）與紐約的貝果，這些定義各州的料理承載了世代家人的記憶。2026年，廚房正成為聯繫情感與讓傳統重現生機的場所。」

