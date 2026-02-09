哪些生肖2026犯太歲？揭露化解秘訣

2026年是丙午馬年，「午」火當令，太歲臨位，對部分生肖來說，是能量大洗牌的一年。所謂「犯太歲」，並不一定只有壞事，而是代表變動加劇、情緒起伏、計畫易被打亂。如果「順勢調整、主動開運」，反而能成為翻轉契機。



今年犯太歲的生肖有：馬、鼠、牛、兔。一起跟著科技紫微網來看看，幫助你迎接新年的挑戰與機遇！

馬：值太歲

影響重點：壓力加身，也是轉機臨門

本命生肖值太歲，能量最強、波動也最大。2026對屬馬的人來說，是「人生改版年」：工作、感情、居住環境、合作關係，都可能出現大轉折。好的時候像一路衝高；不順時會覺得「怎麼什麼都在考驗我」。心態若能穩住，這一年反而是你拉開與他人差距的關鍵。

開運秘訣：

▶安太歲＋穩心神

年前或年初到主祀太歲、關聖帝君、玉皇上帝等廟宇安太歲、點名冊，象徵向太歲「報到」、請求護佑，讓變動有驚無險。

▶點亮「太歲燈」、「事業燈」

太歲燈幫你穩住氣場、減少突發狀況；事業燈則強化職場決斷力與貴人運，讓你在必要的轉彎口做出對的選擇。

鼠：沖太歲

影響重點：計畫易變動，人際與健康多留意

屬鼠在馬年為「子午沖」，象徵正面對撞、變化頻繁。原訂的計畫容易被臨時更改，人際上也較易出現誤會與言語摩擦。再加上沖太歲年本身就代表「動」，像轉職、搬家、跑業務、奔波出差等，機會多、勞心也多，身心壓力要特別顧好。

開運秘訣：

</▶多行善事，累積「福庫」

主動捐款助人、參與志工或照顧長輩，都是很適合屬鼠在2026做的事。福報越厚，沖太歲帶來的衝擊就會被緩衝成轉機。

▶點亮「太歲燈」、「平安燈」、「光明燈」

太歲燈穩定整體運勢，平安燈或光明燈則幫你在奔波與變動中護住健康、減少意外與爭執，讓沖動變行動力，而不是麻煩源。

牛：害太歲

影響重點：小人、誤會多，心防要厚一點

丑午相害，屬牛在馬年容易遇到「表面和平，暗中卡關」的情況：答應好的合作突然變卦、溝通講不清、好心被誤會，小人、流言、暗地較勁特別明顯。這一年不是不能成事，而是要學會「留證據、留空間、留底線」，別把話說死、別把信任給滿。

開運秘訣：

▶調整職場界線，多用白紙黑字

重要溝通用書面、簡訊或信件確認，減少口頭承諾；職場合作記得界線分明，避免替別人背鍋。

▶點亮「太歲燈」、「桃花燈」、「事業燈」

太歲燈降低是非與暗箭，桃花燈幫助你遇到真正支持你的人；若工作壓力大，也可加點事業燈，穩住職場位置與升遷機會。

兔：破太歲

影響重點：壓力考驗多，是自我成長年

卯午相刑，屬兔在馬年容易進入「自我拉扯」狀態：一方面想改變、想突破，另一方面又害怕風險，於是壓力都堆在心裡。這一年在人際、工作或感情上，都可能遇到需要「硬著頭皮面對」的課題。若只想逃避，就會覺得一年都不順；若能把它當成訓練，反而是實力升級的好時機。

開運秘訣：

▶多參與喜事，讓自己留在「好氣場」裡

婚宴、滿月酒、慶功宴、開幕等喜慶活動，對刑太歲的你都是很好的化煞場域，多出門沾喜氣，能淡化壓力與陰鬱。

▶點亮「太歲燈」、「招財燈」、「姻緣燈」

太歲燈穩定情緒與判斷力；若壓力多在金錢，可加點招財燈；若多在感情與關係課題，則適合再加一盞姻緣燈，幫助你吸引對的人、減少錯的糾纏。

犯太歲不是「一定倒楣」，而是提醒：你今年不能再用舊有的慣性活下去。透過認清自己今年的課題（值、沖、害、刑，能量不同），並搭配祈福燈的助力，行善積德、調整作息與心態，就能把原本的衝擊，轉化為成長與翻盤的力量。