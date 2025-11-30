哪些算「不合理的命令」？ 南韓戒嚴事件後軍隊管理混亂

圖為2024年12月4日，時任南韓總統尹錫悅前一天深夜宣布戒嚴後，受命前往國會部署的戒嚴部隊軍人。路透社資料照



據南韓媒體今天（11/30）報導，去年南韓緊急戒嚴事件，因為許多軍人不願配合，最終快速落幕，南韓國防部近期實施教育課程，教導軍人對於上級的不合理命令，可以不用遵守，並考慮修訂法律。不過，部分軍官擔憂，如果沒有設立「不合理」的標準，可能反而導致軍隊士氣銳減，管理部隊陷入困難。

據《朝鮮日報》報導，去年12月3日，時任南韓總統尹錫悅宣佈緊急戒嚴，最終這場非法戒嚴迅速落幕，評論普遍認為，主要原因就是軍人不願遵守上級的「不合理命令」。

廣告 廣告

今年8月，南韓國防部向軍隊實施精神教育，主要內容是「對於上級的不合理命令，軍人可以不遵守」，教育課程為期2個月，從一般士兵到軍官均需參與。

在課堂上，講師詳細說明「抗命罪」的成立要件，並向軍人們強調，只要不是「合法的軍事命令」，就算不服從指令，也不構成抗命罪。

換句話說，如果與作戰或戰力維持等事務無關，只是有關倫理或日常生活的命令，都不是「合法的軍事命令」，因此像是「不要遲到」、「不要喝酒」，如果士兵不遵守，仍然不會成立抗命罪。

前陸軍特戰司令官全仁範（전인범，音譯）擔憂地說：「以後連『把槍擦乾淨』、『把頭髮剪整齊』這種最基本的指示，都可能沒有強制力」、「戒嚴事件之後，軍隊內越來越多人對命令提出質疑，這可能削弱軍官的士氣。」

報導指出，雖然教育宣導讓軍人明白，即便在戒嚴情況下，也有權拒絕違法命令，但前線不少軍官認為，所謂「不合理」的標準太模糊，執行恐引發混亂。

國防部直屬部隊的中校李某透露：「我從軍將近20年，第一次聽到『可以拒絕上級命令』，雖然我理解這個課程立意良善，但如果被錯誤解讀，有可能動搖軍紀，對軍隊士氣造成負面影響。」

據悉，目前南韓國防部正考慮提案修法，將「軍人可以拒絕違法命令」，明確寫入法條中，但目前仍沒有提出明確的判定標準，讓軍人判斷什麼是違法、不正當的命令。

更多太報報導

兒童生日派對傳槍響！ 加州14人挨子彈至少4死、兇嫌在逃

中國飛日本已取消904航班、約15.6萬個座位 恐衝擊日旅遊市場

從商店到住家…南韓全國12萬台監視器遭駭 製成非法性影像販售