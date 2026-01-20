哪些美國進口產品將降稅？行政院曝4大考量因素：簽署貿易協定後對外報告

台美日前完成簽署「投資協定（MOU）」，預計數周後將再簽署「對等貿易協定（ART）」。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今（20）日說，我方基於糧食安全、能源安全考量，同意繼續增進對美採購石油、天然氣等。至於哪些美國商品將降稅，楊珍妮說，她知道大家都期盼早日公開降稅產品清單，但還待雙方對文本進行最後解釋，一旦雙方簽署協定之後，談判團隊將完整報告。

楊珍妮表示，上周簽署的投資MOU，只是火車開出隧道看到曙光，但還沒到站，對等貿易協定還沒簽署，整體而言，我方是與美國貿易代表署USTR洽談「對等貿易協定（ART）」，與美國商務部則是就「232國安歸稅」及「投資協定（MOU）」協商。

楊珍妮指出，在投資協定部分，台灣獨特的台灣模式涉及到關稅，而USTR跟美國商務部已經同意給台灣對等的稅率調降至15%且不疊加，對特定的產品也會給予特定產品對等的稅率豁免，目前還要繼續爭取擴大對等豁免項目1000多項，納入這個未來承諾的事項。



楊珍妮說，對於232國安關稅的部分，因為台灣半導體要去美國投資，所以我方也爭取到最好的配額優惠待遇了，汽車零組件有232條款的優惠待遇，未來232條款若繼續調查，我方也爭取到未來可以繼續協商談判，舉例來說，航空零組件當中的鋼鋁銅，即享有232條款最優惠待遇，其他非232條款內的項目，就是15%關稅不疊加。

貿易協定談判（ART）部分，楊珍妮說，目前台美雙方正就（ART）的文本草案進行最後的解釋，以及核對我書面產品豁免對等關稅的項目，以及我國要自美進口降稅的品項逐一的核對，預計數周後會簽署。在談判當中，美方要求台灣全面市場開放，對齊鄰近東南亞國家，我方談判團隊則堅持國家守護國家產業利益、糧食安全等核心原則跟美方討論。

楊珍妮說明，2024年台灣從美國進口467億，占總進口10%左右而已，因此我方在跟美方討論降稅產品時，考量的因素有下列幾項，第一，美國沒有產製的，而且台灣也從來沒自美國進口的；第二，台美產業有互補性，減讓關稅有助於減少台灣進口成本；第三，台灣仰賴進口的產品，對美降稅只會替代他國家進口產品；第四，有助台灣消費者多元選擇跟消費或消費用途或市場定位，與我國產品具有區隔性。

在非關稅貿易障礙的部分，楊珍妮表示，美方要求處理的項目，不只包括農產品市場開放、工業產品標準要對齊國際標準，也包括環境保護勞動的權益、國際勞動組織的標準，都必須依照國際的規範來處理，也重申台美21是暨貿易倡議對通關貿易便捷、法規透明化等承諾，我方談判還是以維持國民健康、以國人安全為原則，依照科學證據、國際標準、國際經貿規範，與美方進行磋商。



楊珍妮說，以醫材跟藥品為例，美方希望我方核價要透明化、優化審查流程，我方便考量這樣子的改善是否對我國人健康有無福祉或更大的幫助，讓我國消費者有更合理的價格或更早使用選擇多元化的機會，這些考量就會納入是否做承諾。

楊珍妮指出，另一大項是數位貿易，雙方支持在WTO多邊架構或是雙邊對於免徵電子傳輸產品課稅，共同確保資料安全自由跨境傳輸，因應網路安全，我國現行沒有課徵數位貿易，因此這個題目我方跟美方的立場完全對齊，未來將持續維持營造公平、可信賴及安全的數位貿易環境。

至於農業部分，楊珍妮說，有關商業機會的部分，我方基於糧食安全、能源安全考量，同意繼續增進對美採購石油、天然氣等，雙方透過甫簽屬的MOU達到「根留台灣、布局全球」，也歡迎美方來台投資五大信賴產業，可增進彼此共同發展，打造促進及便捷化跨境的投資環境。

楊珍妮說，她充分了解大家想知道我國出口美國產品，進一步享有豁免對等關稅的具體項目，以及我國對美進口產品關稅減量具體情形，一旦我方跟對方簽署之後，談判團隊立即一定馬上跟國人做報告，也會依照條約締結法，完整將協定文本送交國會，並提出影響報告。

