哪些路段易塞車、高乘載何時實施？ 2026春節疏運措施一次看

高公局研判，春節期間車流量高峰期為初二至初四（18至20日），南向集中在初一至初三，建議走國1或國3的民眾，可在上午6時前或中午12時後出發；走國5在上午5時前或下午5時後出發。

北向交通量則集中在初三至初五，建議中部民眾走國1、國3在中午12時前出發，南部民眾在上午9時前出發；走國5的民眾在上午9時前出發。

另外，高公局預測，二二八和平紀念日連假交通量為107至115mvk；其中2月27日南向可達62mvk，為平日的1.3倍。

（圖／高公局）

匝道封閉

初一至初三（2/17-19）：

上午5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，以及國5石碇、坪林南向入口。（石碇南向入口封閉期間，一律改為大客車專用入口。）

初三至初五（2/19-21）：

上午10時至傍晚6時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口。

中午12時至晚間12時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

二二八連假（2/27）：

上午5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。

二二八連假（2/28）：

上午5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統，以及國5石碇、坪林南向入口。

中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統，以及國3西濱北向入口。

二二八連假（3/1）：

中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統，以及國3西濱北向入口。

高乘載管制

初三至初四（2/19-20）：

下午1時至傍晚6時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。

初二至初五（2/18-21）：

下午1時至傍晚6時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

二二八連假（2/28-3/1）：

下午1時至傍晚6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

收費措施

單一費率：2月14日至2月22日、2月27日至3月1日。

路段差別費率：2月17日至2月22日、2月27日至3月1日，國3「新竹系統至燕巢系統」路段採單一費率再8折收費。

暫停收費：2月17日至2月22日、2月27日至3月1日，每日凌晨0時至上午5時。

公路

公路局公布春節9天連假的重點路段交通疏導措施，以及易壅塞路段。

重點路段管制

（圖／公路局）

易壅塞路段

省道主要幹道：

台1線 水底寮-楓港路段

台9線 蘇花路廊、南迴公路

台61線 鳳鼻-香山路段、竹南／中彰大橋路段

銜接國道路段：

台18線 國3 中埔交流道

台65線 國3 土城交流道

台64線 國3 中和交流道

台74線 台中環線接國3／快官／霧峰

台86線 仁德系統、歸仁交流道

台88線 鳳山-五甲路段

觀光風景區易壅塞路段：

台2線 萬里至大武崙路段、福隆路段

台2線及台2乙線 關渡至淡水路段

台3線 大溪路段、大湖路段

台3線 古坑至梅山路段

台3丙線 竹山紫南宮

台9線 礁溪路段 新店-烏來路段

台14甲線 清境農場

台17線 南鯤鯓代天府

台19線 北港朝天宮

台21線 日月潭

台26線 墾丁

（圖／公路局）

（圖／公路局）

客運

2月13日至22日春節期間搭乘88條國道客運指定路線，可享6折優惠；2月26日至3月1日二二八連假期間搭乘則享85折優惠。

88條國道客運優惠路線

若加入TPASS 2.0+會員，每月累積搭乘中長途國道客運達2至3次，可獲回饋15%，每月搭乘4次以上則回饋30%，連假票價優惠加上TPASS常客回饋，最高可享42折優惠。

此外，民眾若搭乘台鐵、高鐵或91條國道客運路線，只要在10小時內使用電子票證轉乘在地客運，就可享一段票或基本里程免費，轉乘指定幸福巴士路線也免費。

幸福巴士優惠路線

台鐵

台鐵因應春節及二二八連假，共加開約500列次疏運人潮，包含西部幹線加開203班、東部幹線256班、南迴41班。

此外，2月12日至23日春節疏運期間，台鐵西部幹線EMU3000型列車暫停設置自由座，全車改為乘車當日限量發售200張「無座票」，持無座票旅客不可進入第6車騰雲座艙。

高鐵

高鐵在兩次連假期間總共將加開475班次列車疏運，其中春節期間加開395班次，包含南下170班、北上225班，車票已於1月16日起發售。

高鐵今年也在春節離峰時段規劃早鳥優惠，提供指定車次5折、8折或9折限量折扣，2月13日至23日期間共提供617班、8萬4千餘個早鳥座位，且每天都有限量早鳥5折優惠。

此外，連假疏運期間高鐵全線各車次都配置2至9節不等的自由座車廂，提醒旅客可參考高鐵系統的自由座人潮資訊，綠燈為疏運順暢；黃燈表示管制自由座旅客進入月台，須於付費區特定區域排隊等候，預估等候時間約30分鐘；紅燈表示管制自由座旅客進入閘門，須於非付費區特定區域排隊等候，預估等候時間約1小時以上。

高鐵自由座人潮資訊

海運

因應春節與二二八連假，航港局於2月13日至3月2日止，啟動共18天的海運交通疏運計畫，包含台灣本島與離島間8條航線、金馬小三通4條航線，預計將開航2444航次、提供55.6萬座位。

其中馬祖航線特別於2月13日及2月22日提供雙開航班服務，由新台馬輪及台馬之星同時提供往返基隆-馬祖航班服務。

國內各航線疏運航班

