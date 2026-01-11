「哪位醫師不是圖利病人」！陳昭姿批綠雙標：憲法有賦予你們阻擋的權利嗎

立法院衛環委員會8日排審《人工生殖法》相關條文，曾兼任生殖醫療機構負責人的國民黨立委陳菁徽遭綠營質疑未利益迴避，於日前正式宣布退出條文審查，而力推《人工生殖法》納入代理孕母、更將其形容是畢生心願的民眾黨立委陳昭姿，則於今（11）日不滿發聲，批評民進黨「憲法有賦予你們阻擋的權利嗎」。

陳昭姿透過臉書說明，自己代表民眾黨提出的人工生殖法修正案計有33條，除了其中15條與代孕相關之外，其餘皆是配合民進黨想要的女女與單女而修正的法條，為了滿足他們的期待，從而獲得理性討論的機會。

「為什麼林淑芬指稱我為了個人利益而修法呢？我不需要，我早就不需要了」，針對綠營質疑圖利的論述，陳昭姿強調，代孕的需求者至少包括先天或後天無子宮，或子宮有缺陷的病人，或自體免疫疾病患者等，這都是醫師可以明確診斷的，更別說目前已有不孕症專家估算，無論是晚婚或各種原因造成的子宮不孕，甚至是空氣污染等原因，未來只會有更多民眾期待、支持代理孕母。

陳昭姿說明，與代孕修法相關的部分，已經參照202405衛福部版本，推出「全世界最嚴格的版本」，用意在保護代理孕母，以及代孕子女最佳利益。陳昭姿指出，台灣出生人數從民進黨2016執政以來的21萬，到去（2025）年只剩10萬，民進黨政府花了5900億在所謂的少子女化政策「但完全不見效果」，又有什麼理由不去幫助想生不能生，不怕養卻無機會養的不孕症病人？陳昭姿也怒批綠營「憲法有賦予你們阻擋的權利嗎」。

