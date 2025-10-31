「哪位高官下令提油救火？」台中市政府被踢爆廚餘覆土出包被退貨

江肇國爆中市晚間又發生廚餘掩埋的覆土出包，摻雜石頭被退貨。 圖：翻攝江肇國臉書

[Newtalk新聞] 台中爆發非洲豬瘟疫情，為防止疫情擴散，全台全面禁用廚餘餵豬。行政院長卓榮泰30日視察台中市文山垃圾掩埋場廚餘掩埋，責成環境部加強與地方合作儘速改善。台中市議員江肇國晚間當晚爆料，台中市府又出包，運來的土壤摻雜大量石頭土塊，根本不能用來覆蓋廚餘，於是這些臨時被叫來的包商們又被請回了！

江肇國晚間發文爆料，下午台中市長盧秀燕在現場承諾要「加強」覆土，卓榮泰前腳才走，晚上市府立刻動員台中市建設局養工處連夜調派各區隊的包商載土進文山場覆土，結果被爆包商載來的土摻雜石頭土塊，根本不能用，被質疑後，台中市環保局也坦承土不符合規定，不能用來覆蓋廚餘，於是這些臨時被叫來的包商們「又被請回了」。

江肇國傻眼直呼：「這是第幾次烏龍了」，他要求台中市政府公開回答，到底是台中市政府哪一位高官下令，叫台中市建設局養工處去提油救火？甚至未來台中市環保局提供覆土所用的土壤，是否真的足夠按照中央標準「每50公分廚餘，覆蓋30公分的土」？

江肇國質問，萬一又發生土不夠，沒辦法遵照中央標準，會不會又聽高層指令，偷偷使用建設局的非合規土壤？對此，台中市政府環保局深夜回應，文山衛生掩埋場加強覆土，市府各單位齊心協力、一起合作。至於各種土方及土石的適用性，環保局都會謹慎使用，務必達到符合中央規定最好的覆土效果。

