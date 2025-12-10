（圖／本報系資料照）

韓國在電子入境申報單稱呼我為「中國（台灣）」，經我方多次促請更正迄今未改正，外交部喊研議可行的因應方案。賴清德總統10日指出，台、韓民間交流和經貿往來密切，希望韓國尊重台灣人民的意志。

這項制度今年2月就已經推出，要不是上周有人先在網路吹風，指韓國總統李在明放話「如果不承認中國台灣就別來韓國」，外界根本不知道有這回事。

奇怪的是，外交部稱向韓方交涉未果，但事實查核平台已說李在明根本沒有這麼說，澄清這則網路流言是「假訊息」，也有網友實測申請網站已就台灣和大陸及港澳做了區別，不希望壞了雙方關係。

只是民進黨嚴打假訊息，這回外交部卻選擇性失憶，斷章取義喊要檢討對韓貿易逆差。外交部或許是在南非晶片外交戰吃了甜頭，想依樣畫葫蘆，沒想到賴總統也跟風回應。讓人不得不懷疑從爆料到現在這一條龍的政治操作，背後有無人為操縱？

這幾年韓團、韓劇來台灣賺走大筆新台幣，台灣演藝圈只能乾瞪眼靠著文化部的補助勉強生存。文化部長李遠說，韓國人對台灣的興趣在這兩年非常高，他們也能區隔台灣和中國。不過，這並非文化部的功勞，而是韓國放棄本位意識形態，透過精準數位行銷，成功地將「文化軟實力」推向全球，形成「韓流」，也讓台灣不得不找韓國影視合作。

台韓沒有邦交，外交部拿「中國台灣」作文章，恐怕兩敗俱傷。若真想贏韓國，是要用台灣軟硬實力說服，不是耍嘴皮。這套抗中把戲平常拿來抹紅在野黨就算了，想拿護國神山群學川普打貿易戰，真不知從哪裡來的底氣。