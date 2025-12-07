哪來的斧頭？台南違停男遭取締「背後偷襲」女警 驚悚畫面曝光

台南違停車主持斧頭偷襲女警。（翻攝畫面）

台南市德高派出所1名女警，昨（6日）晚前往崇德路上取締違停車輛，沒想到遭開單駕駛偷偷拿出一把斧頭，趁女警不備從背後偷襲，幸虧女警與同仁反應快速，趕緊壓制逮捕他。

斧頭為何放車上？ 駕駛背後偷襲女警

畫面可見，警方開完單後，違停車駕駛走向後座不知道在翻找什麼，後員警們準備離去，他突然持斧頭朝女警身後猛砍，女警忍痛與同仁一起將其迅速壓制，民眾發現後也趕緊上前協助。

遭砍女警（左）忍痛壓制偷襲男子。（翻攝畫面）

所幸女警有穿防彈背心，身上傷勢經送醫縫合後無生命危險，台南市長黃偉哲對此也震怒道「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！」

警迅速壓制他 「殺人未遂」移送偵辦

警方說明，該所員警昨晚8時許接獲報案，前往崇德路處理違規停車案，對該違停未熄火自小客車依法舉發，駕駛返抵收受標示單，未料員警準備離去時，其持器械攻擊女警背部，員警立即將其壓制逮捕，全案依殺人未遂、妨礙公務現行犯，移送台南地檢署偵辦。

