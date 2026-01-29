中部中心／李文華 彰化報導

彰化縣政府內，竟發生偽造文書案件！一名臨時約聘人員，積欠賭債，冒用縣長名義，變造公文，誆騙食品廠商，但其實這當中有部分錢財，被他拿去買賭博點數，剩下的通通被收入口袋，廠商察覺收據金額異常後報警，整起事件才曝光，而這名員工，被依貪污、偽造文書等罪，判刑二年四個月，緩刑五年。

縣府人員，坐在櫃檯前，準備開始接待民眾，不過日前卻傳出，疑似有臨時約聘人員，涉嫌偽造公文！

影本公文，寫明科別，時間，用途，最下面還蓋了彰化縣長王惠美的印章，可信度十足，也讓民眾，因此上當受騙。

哪來的膽? 彰化約聘公務員欠賭債 "變造縣長章"詐財

約聘公務員變造縣長官章 "詐騙食品廠輔導金"收據成鐵證（圖／民視新聞）





劉姓員工，從2023年9月開始，在彰化縣府經濟綠能發展處，擔任約聘人員，期間他向一家，未登記的食品廠商表示，他已經申請納管食品廠，依照法規這家食品廠，每年需要繳交2萬元輔導金，一次繳3年，總共6萬元，但他給廠商的收據，卻只有2萬元，向他索要正確數額收據，他卻惱羞成怒，廠商報警處理，整起事件才東窗事發。

根據了解，劉姓員工，給食品廠的是，剪貼後再轉印的變造版本，並且給了一個QRCode，請廠商到超商繳費，事後調查，這個條碼，根本是被他拿去買了2萬元的賭博點數，剩下的金額，通通被劉姓員工收進自己口袋！





哪來的膽? 彰化約聘公務員欠賭債 "變造縣長章"詐財

大膽! 偽造彰化縣長王惠美印章公文誆騙食品廠 約聘公務員"涉偽造公文"（圖／翻攝畫面）





疑似因為積欠賭債，劉姓員工，動起歪腦筋，冒用縣長名義，偽造文書，誆騙廠商，被依貪污、偽造文書等罪，判刑二年四個月，緩刑五年。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：哪來的膽? 彰化約聘公務員欠賭債 "變造縣長章"詐財

