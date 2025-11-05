哪來的鐵撬！豪宅玻璃被砸破 住戶憂傷人

社區住戶指控，對面建設公司掉落鐵件物，砸破公設玻璃。（圖／社區提供）

台北市信義區豪宅社區居民近期面臨嚴重的公共安全問題，一旁的31層樓高酒店建案施工過程中，3個月內已發生4次重物掉落事件，其中一次甚至造成社區公設玻璃遭砸破。這些掉落物包括鐵撬、焊條、鐵製連接件及長條鋁件，引起住戶極大恐慌。儘管建案已於9月底被停工一次，並承諾加強防護措施，但復工後仍再度發生掉落事件，使當地住戶深感不安，擔憂未來可能發生人身傷害事故。

位於台北101附近的信義區豪宅社區，最近頻繁遭遇來自鄰近建設工地的危險掉落物。根據社區管委會表示，一根大型鐵製工程物件竟然直接砸中社區玻璃，造成玻璃碎成蜘蛛網狀並出現一個大洞。當時現場傳來巨響，物件隨後掉落在地上。

這座即將於明年完工的31層樓高酒店建案，雖主打面對101的絕佳位置，但其施工安全問題卻令周邊居民憂心忡忡。住戶強調，這已經不是一次兩次的意外，而是短短3個月內發生的第四起事件。他們擔憂如此巨大且沉重的物體若打到人，可能會造成致命傷害。

事件時間線顯示，今年8月21日首先是巨型鐵撬掉入社區磁磚地面，8月31日則有焊條掉落在車道口。情況在9月23日更加惡化，當時一個鐵製連接件直接砸在公設玻璃上。由於建物未安全擺設，建案於9月27日遭建管處勒令停工。

建設公司當時提供照片，承諾會補強防護網以確保安全。然而，令人難以置信的是，復工後的10月20日又掉下一根超長的鋁件，導致10月27日再度被勒令停工。住戶表達了強烈不滿，指出即使經過停工處分和補強措施，問題仍一再發生，讓他們擔心下次事件可能會造成更嚴重的後果。

對此，建案公司回應表示，最近一次物件掉落當天其實並未進行施工作業，他們將全面清查釐清原因，同時承諾會維護施工品質及住戶安全，並遵守建管處規定加強施工防護措施。

