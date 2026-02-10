哪來自信？鄭麗文喊「我做的事太正確」：賴清德慌、民進黨怕

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文9日接受網路節目專訪時稱，她經常與基層接觸互動，所以不擔心一些對於藍白關係的挑撥離間；她也說，那些來自綠營的挑撥、擾亂，證明「我做的事情太正確了」，更顯示出總統賴清德慌了、民進黨太害怕了。

鄭麗文：我都在基層跑、接觸很直接

鄭麗文表示，她一天到晚都在基層跑，所以她跟基層的接觸都是很直接的，像說最近有些人最喜歡做的事情，就是對藍白進行各種的挑撥離間，大家不需要用這個東西來擾亂軍心。

鄭麗文直言，這些人不會擾亂她，但是可能會擾亂其他藍營的支持者，「這只說明了一件事情，就是，我做的事情太正確了」，民進黨太害怕了、太緊張了，「今天慌張的是賴清德，不知道該怎麼辦的是民進黨」。

鄭麗文：綠營猛攻「證明了我做對事情」

鄭麗文強調，國民黨大可不必自亂陣腳，對於這一些事她早就有所預期，「正常就是要這樣」，如果民進黨都把她當空氣不存在，那她要檢討，可是當民進黨傾巢而出對付她一個人的時候，「那就證明了我做對事情」。

