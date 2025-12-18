哪個世代的英國人最受孤獨所困？答案可能出乎你意料

根據數據顯示，英國年輕人平均每天上網6小時20分鐘。 [Getty Images]

亞當·貝克特（Adam Becket）對2021年10月一個寒冷夜晚記憶尤深。當時他26歲，一年前為了開始一份「夢想工作」而搬到布里斯托，投身競賽單車產業，但至今仍難以交到朋友。

「我並不是一直都一個人，但……我有點像個局外人。」他回憶說。

那天他回家途中，街上到處都是穿著怪獸或貓咪服裝、參加萬聖節派對的人。「我走過一群又一群到朋友家聚會的人，也看到有人跑進商店買啤酒。」

「所有酒吧都坐滿了人。那感覺就像是一個不屬於你的世界，而你會覺得自己永遠都不可能成其中一部分。」

廣告 廣告

那一晚，他覺得自己是唯一一個深陷嚴重孤獨的人。事實上，這逐漸成為他所屬世代的一個標誌性特徵。

談到社會孤立時，人們往往把焦點放在長者身上，尤其是在聖誕節前後。但從某些衡量指標來看，英國最孤獨的其實是20多歲的人。

亞當加入跑步和騎行俱樂部後孤獨感有所緩解。 [Adam Becket]

根據英國國家統計局（ONS）上月發表的研究，16至29歲的英國人中，有33%表示自己「經常、總是或有時感到孤獨」，是所有年齡層中比例最高的一群（70歲以上人士中，只有17%作出同樣回應）。

今年，世界衞生組織檢視了全球多項研究，也發現年輕成人與青少年反饋的孤獨程度最高。

相關數據相當複雜，也有跡象顯示在某些國家，最年長的一群人（85歲以上）孤獨感會急劇上升，甚至可能與18至30歲的人相若。但分析人士指出，在大多數研究中，年輕成人始終是特別孤立的一群。

「18至24歲的成年人是最孤獨的，其次才是年長者，」雪菲爾哈倫大學孤獨研究中心主任安德烈亞·維格菲爾德（Andrea Wigfield）教授說，「這問題正在惡化。」

但為甚麼會變成這樣？是否有解方？

「分散」的問題

越來越多專家認為，問題出在現代生活本身。許多20多歲的年輕人住在分租房裡，與室友不熟，甚至不喜歡對方；工作越來越多在家中完成，與朋友的聯繫往往透過社交媒體進行。

情況並非全然悲觀。拜互聯網之賜，年輕人能接觸來自世界各地的友誼。但整體而言，專家指出，像《老友記》（Friends）等情境喜劇所描繪的熱鬧二十多歲生活形象，迫切需要被修正。

1990年代的情境喜劇《老友記》描繪了20多歲的年輕人社交的場景。 [NBC Universal via Getty Images]

「我們往往把年輕成年期浪漫化，視之為無憂無慮的時光——但實際上，這通常是人生中最痛苦的階段。」哈佛大學教育學講師理查德·韋斯伯德（Richard Weissbourd）教授說。

在某種程度上，成年初期一直都是一個充滿不穩定的時期。年輕人離開成長的家，四處遷徙；朋友各奔前程，家庭連結也變得薄弱。這些過渡性的人生事件對某些人而言，會引發強烈的孤獨感。

「一個很大的問題在於『分散』——你認識的所有人，如今都散落在千百個不同的地方，」臨床心理學家、《20多歲時的治療》（The Twenty-Something Treatment）作者梅格·傑伊（Meg Jay）博士說。

這種「分散」對亞當·貝克特而言尤其困難。他在20出頭時住在倫敦，社交生活相當豐富；但搬到布里斯托後，他得從零開始重新建立朋友圈。

「我一個人都不認識，甚至不知道該從哪裡開始認識新朋友。你不可能走到某個人面前說：『我可以加入你們一起玩嗎？』很容易就陷入自我懷疑和自責——『顯然是我不夠有趣、不夠酷，或不是對的那種人。』」

後來，他加入了跑步和單車俱樂部，結識了一些「合得來」的人，情況有所改善——但他說，孤獨感仍然時不時會出現。

「獨自打保齡」理論

當今世界，還有一系列全新的、極具現代特色的因素，可能令問題更加嚴重。

在世界許多地方，人們結婚和生育的年齡愈來愈晚（甚至選擇不婚不育）。

根據英國國家統計局數據，英國當前首次結婚的平均年齡是31歲；而在1970年，男性是23歲、女性是21歲。年輕成年人往往更依賴朋友來獲得情感連結。一旦朋友未能填補這個角色，孤獨感便隨之而來。

韋斯伯德教授亦指出，社群整體的碎片化是一個更廣泛的趨勢。在富裕國家，自1970年代以來，公民組織的參與度——如教會、社區團體或工會——持續下降。

這種現象有時被稱為「獨自打保齡」，名稱源自政治學家羅伯特·普特南 Robert Putnam）於1995年發表的一篇具影響力的文章。他觀察到，越來越多美國年輕人選擇獨自打保齡，而非組隊進行，象徵著社會關係的整體崩解。

韋斯伯德教授表示，20多歲的人——已離開原生家庭，卻尚未建立自己的家庭——最能強烈感受到這種社群衰退。

「我們生活在一個愈來愈個人主義的社會。我認為，孤獨是我們未能彼此照顧的症狀。」

在1950年代，美國年輕人大多組隊打保齡球；到了90年代，更多的人開始獨自打保齡球。 [Getty Images]

23歲、獨居於切爾滕納姆的澤伊內布（Zeyneb）對此深有同感。她在去年攻讀碩士期間，孤獨感達到高峰。每週只有幾小時的課堂，讓她難以與同學建立有意義的連結；家人又遠在羅馬尼亞，如今她在找工作，大部分時間都是獨自度過。

「當每個人都有自己的事情要忙時，那種孤獨感真的讓人難以承受。」

她渴望心理學家所說的「第三空間」：一個不同於「第一空間」（家）或「第二空間」（工作或大學）的社交場所，例如公園或圖書館。「我們其實沒有那樣的空間去認識人，」她說。

她能想到最接近的地方是健身室——但那裡幾乎每個人都戴著耳機，很少有人與人有眼神交流。

城市合租的矛盾

還有疫情後居家工作的興起。雖然英國年輕人居家工作的比例不及年長世代——一項研究顯示，2025年第一季，16至29歲中有28%至少部分時間在家工作，而30至49歲則有54%——但遠距工作對20多歲的人，打擊尤其大。

「在我看來，在家工作對20多歲的人來說簡直是一場噩夢，」傑伊博士說，「當你不出門時，真的很難交朋友。」

共享居住環境也未必能提供幫助。這裡存在一種矛盾：年輕人是最可能與他人同住的一群。英國統計局數據顯示，在英格蘭與威爾士，20出頭的人只有5%獨居，而85歲以上人士則有49%。但與他人同住，似乎並不一定能減輕年輕人的孤獨感。

「我20多歲時，最令人難受的一些記憶，就是受困於和不合的人一起住，」傑伊博士回憶說，「當我過得很辛苦時，他們並不在乎，因為他們太沉浸在自己身上。」

當然，這並非所有合租情況的寫照——但她認為，與情感疏離的室友同住，可能會讓人「比獨居更孤獨」。

智能手機上的「比較與絕望」

這一切又被智能手機與社交媒體進一步複雜化。根據英國媒體監管機構Ofcom的數據，今年英國18至24歲的人平均每天上網6小時20分鐘，高於其他成人年齡層。

有人或會認為，Instagram、Snapchat等應用程式會加劇孤獨感，因為它們鼓勵線上交流而非面對面互動——但數據並未明確支持這一說法。

一些專家指出，確定無疑的是，社交媒體會放大既有的孤獨感，原因在於傑伊博士所說的「比較與絕望」效應。

「你會覺得：『每個人好像都有最好的朋友，還一起跑去杜拜跳傘——那我怎麼了？我整個週末都沒見過任何人。』」

不過，也有可能存在回報偏誤。

關於孤獨的研究，多半基於自我問卷（也就是直接詢問人們是否感到孤獨）。韋斯伯德教授指出，年輕人通常更熟悉心理健康與治療的語言，因此在調查中，可能比年長者更傾向形容自己「感到孤獨」。

他認為，回報偏誤或可解釋「部分」現象，但絕非全部。

維格菲爾德教授亦認為，年輕成人高度孤獨是真實存在的現象，而非統計上的假象。

社會處方的「彩票」

起初，大衛·格拉登（David Gradon）的經歷相當典型。20多歲後期，他的朋友紛紛離開倫敦。「我的社交圈真的縮得很小，」他回憶說。隨後，他出現了抑鬱症狀。一名英國國民保健署（NHS）的輔導員指出，這可能源於孤獨。

他嘗試透過交友軟件認識人（「糟透了的主意」），也加入了觸式橄欖球隊，卻在第一次訓練弄傷了腿。越發沮喪之下，他在社交媒體上發起了一次公園散步活動。

2021年秋天的一天，格拉登與11名陌生人在倫敦北部的漢普斯特德荒原見面。他之後又組織了更多步行活動，最終發展成他的全職工作。他現在營運「大友誼計劃」（The Great Friendship Project），這是一個對抗年輕成人孤獨的非牟利組織，為倫敦各地35歲以下人士舉辦社交活動。

「每個人其實都在同一條船上，而這反而降低了彼此之間的心理障礙，因為你知道自己不會被批評。」他說。

大衛·格拉頓的非營利組織在倫敦為35歲以下的年輕人組織公園漫步和其他活動。 [The Great Friendship Project]

全國各地亦有由地方政府資助的青年中心。目前大多針對青少年和兒童，但慈善機構UK Youth的政策主管勞拉·坎利夫—霍爾（Laura Cunliffe-Hall）希望，能有更多面向20出頭人士的中心。她主張，青年工作應服務所有25歲以下的人。

她表示，資金是主要障礙。根據基督教青年會（YMCA）的數據，英格蘭地方政府在青年服務上的開支從2010/11年度到2023/24年度下跌了73%。

有人認為，投資於促進友誼的服務長遠而言能節省公共開支，因為長期孤獨對健康的影響可能非常嚴重。維格菲爾德教授指出，慢性孤獨與發炎反應有關，並會增加日後患上心血管疾病及失智症的風險。

近年來，國民保健署對「社會處方」投資，即由家庭醫生把有某些心理健康問題的病人，轉介到社區內由慈善機構營運的服務，例如藝術課程或園藝活動。

一項最新研究發現，2023年有超過100萬人（涵蓋各年齡層）被轉介至國民保健署的社會處方服務。

但維格菲爾德教授指出，相關基建仍然零散不齊。「這真的就像碰運氣，取決於你住在哪裡，以及你的家庭醫生是否了解當地有哪些服務。」

「每個人其實都在同一條船上，而這反而降低了彼此之間的心理障礙，因為你知道自己不會被批評，」大衛·格拉登說。 [The Great Friendship Project]

放眼未來十年，傑伊博士看到了一些希望的跡象。首先，她認為在家工作對20多歲的人「已經失去部分吸引力」。包括巴克萊銀行和公關跨國公司WPP在內的多家大型企業，今年都要求員工增加回辦公室的時間。

她亦留意到，一些高知名度人物開始反對社交媒體。不過她指出，目前仍缺乏證據顯示年輕人的使用量出現顯著下降。

「我很希望能看到更多（對社交媒體）的反彈，但它真的就在我們的手邊。」她補充說。

也有人在意想不到的地方找到了對抗孤獨的方法。對澤伊內布而言，最有效的解藥，是領養了一隻名叫奧利弗（Olive）的黑貓。

「她很黏人，」澤伊內布說，「她知道我什麼時候需要陪伴。」

「如果沒有她，我會孤獨得多。」