哪個副市長最不可或缺、是否要李四川陪身邊？蔣萬安答：不管在哪心都在一起

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

2026大選倒數一年，國民黨在新北市的提名仍未定案，北市副市長李四川始終是藍營裡呼聲最高的人選。台北市長蔣萬安今赴市議會接受總質詢，再度被議員張文潔點名「你怎麼沒看李四川副市長，他心都碎了。」；一直追問李四川是否會陪台北市長蔣萬安走完最後一個任期。三人一搭一唱的互動，再度引發外界關注。

張文潔追問蔣萬安是否希望李四川陪在他身邊。蔣萬安回答，「不管到哪裡，我們的心都在一起。」（圖／鄧宇婷）

張文潔先向蔣萬安追問，三位副市長中誰最不可或缺。蔣先右邊看向林奕華與張溫德，強調三位都很重要。張文潔立刻笑說，「你怎麼沒看李四川副市長，他心都碎了。」並請李四川上台答詢。

張文潔問李四川是不是要去別的地方，李四川笑稱，「都坐旁邊看膩了。」張文潔問四川是否會蔣萬安走完最後一個任期時，反復說「有就是有，沒有就是沒有。」李四川回應：「我會陪在市長旁邊啊。」張持續追問「今天嗎？」李笑稱「明天也是啊。」

張文潔隨後改問蔣萬安，是否希望李四川陪在他身邊。蔣萬安回答，「不管到哪裡，我們的心都在一起」，強調所有同仁都會心繫台北發展。

面對議員連番追問，李四川說他會一直陪在蔣萬安身邊，但政務官職都有自己的想法，「到那個時候再告訴你，我的想法。」

