哪個國家不會想去第2次 一票人喊它：食物、景點沒特色
台灣人喜歡出國旅遊，一名網友表示，日前有臉書粉專調查「哪個國家去過一次就不會想再去」，投票結果第一名是韓國，讓原PO相當驚訝。話題引發討論，許多網友則說不意外，「韓國食物一下就吃膩了，景點也沒什麼特色」；不過也有網友認為，韓國很好逛，東西買不完，還會想再去。
原PO日前在批踢踢發文表示，看到有臉書粉專發起投票，調查「哪個國家去過一次就不會想再去？」結果出爐，韓國拿下第一名；留言中不少網友認為韓國食物容易吃膩，當地人態度冷漠，且英文普及度不高。
原PO表示，對於投票結果感到意外，不過也理解網友抱怨韓國的理由，「整體來說，我還是會想再去一次，畢竟食物很有特色，交通也方便。」
話題引發熱烈討論，許多去過韓國的網友分享心得，一票人直言去過就不會想再去，「韓國食物第3天就膩了，景點也沒什麼特色」、「韓國回來完全沒什麼記憶點」、「是真的，身邊不分長輩或年輕人，都說不會再去韓國第二次。」
不過也有網友給韓國旅遊不錯的評價，「前陣子才去韓國玩，覺得東西好吃，會想再去」、「去韓國一定要自助，雖然景點比較少，但逛街不錯，東西很好買。」
另外也有人點名其他國家，「我跟姐妹都覺得新加坡不會想再去，又小又貴」、「菲律賓吧，有點恐怖」、「聽說最多人覺得是香港」、「香港、新加坡，只適合工作不適合旅遊。」
