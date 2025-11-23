哪個國家最不願二訪？第一名竟是「這國」 網曝關鍵原因：感受很差

生活中心／張尚辰報導

根據網友投票，「韓國」是最多人點名不想二訪的國家。（示意圖／翻攝自pixabay）

不少人會趁著休假日出國旅遊，好好放鬆一下。近日，旅遊平台「輕旅行」列出調查，發現在所有國家中，最多人點名「絕不二訪的城市／國家」第一名竟是很多年輕人都很愛去的韓國，排名曝光後，引發網友熱烈討論。

輕旅行在臉書粉專發文，指出之前曾在臉書及Threads上調查過「不會再去第二次的城市／國家」，根據調查結果發現第一名是韓國、第二名是香港，第三名則是上海，四到十名分別是印度、越南、俄羅斯、柬埔寨、新加坡、英國以及巴黎。

輕旅行也在留言處貼出網友不想二訪韓國的原因，包括當地民眾對遊客不友善、排外性強、景點普通，香港則是物價偏高以及服務品質不佳等等。

有網友看見排行榜後，在PTT上以「哪個國家去過一次就不會想再去」為題發文，表示看到許多人說不想二訪韓國的原因是因為，韓國食物很容易吃膩、英文普及度不高、當地人態度冷淡，雖然自己之前去的時候也多少有這些感覺，但是他認為「應該是區域規劃問題啦，其他地方其實蠻乾淨的，整體來說我還是會想再去一次，畢竟食物很有特色交通也方便」。

貼文發出後，也有不少人在底下留言自己的看法，「前陣子才去韓國東西好吃，會想再去」、「韓國除了逛街，認真說風景不怎樣」、「韓國釜山比韓國首爾好玩多了」、「韓國不是不錯嗎？我沒特別追星，但也滿喜歡那邊的」、「韓國跟團的話就真的超無聊的，一定要自助」。

