哪個國？蕭旭岑提「一國兩區」 律師酸：喜歡「被統」就帶全體黨員入籍中國

即時中心／梁博超報導

國民黨副主席蕭旭岑結束訪中行後，在昨（17）日接受專訪時稱，只有回到憲法，「包含『一國兩區』的規定，才能確保跟中國有共同的政治基礎。」對此，律師林智群質疑「那個國是哪個國？」他認為，既然鄭麗文、蕭旭岑那麼喜歡「被統」，直接帶國民黨全體黨員入籍中國，「跟他們一國一區就好了，拉大家下水幹嘛？」

國民黨副主席蕭旭岑甫上任便前往中國訪問，他回台後接受專訪時表示，只有回到憲法，「包含『一國兩區』的規定，才能確保跟中國有共同的政治基礎。」

對此，律師林智群昨晚在臉書發文，質疑國民黨副主席去面見中國共產黨後，回台就推「一國兩區」，說這樣兩岸才會有「共同政治基礎」。他想問，「那個國是哪個國？」除了白Ｘ，基本上沒人會說那個「一國」是中華民國，「都何年何月了，中華民國還想跟中華人民共和國爭正朔？」

林智群也強調，根據中華民國憲法，也是「我們統他們」，沒有「被統」這個選項，「『被統』是違憲的，國民黨不要再凹了。」他表示，台灣自己過得好好的，為什麼要跟中國有共同政治基礎？民主國家跟獨裁國家，哪來共同政治基礎？「鄭麗文、蕭旭岑那麼喜歡『被統』，直接帶國民黨全體黨員入籍中國，跟他們一國一區就好了，拉大家下水幹嘛？」

另外，林智群更認為，若國民黨真要推一國兩區，麻煩去要求中國共產黨改制度，將習近平總書記改成「中國區區長」。「見面時互稱『區長』，這樣才名副其實，不然就是打假球。」

