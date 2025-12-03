哪個城市最能幫你生養孩子？城市母嬰健康力揭曉

母嬰健康力城市總體檢：台南市奪冠最適合生養小孩，其次是嘉義市、新竹市

【記者 沁諠／台北 報導】《康健》以「母嬰健康力」為核心，從｢預防保健」、｢托育支持」及｢兒少安全」三大面向出發，檢視全台縣市的母嬰支持力。結果發現，一座城市能否成為「適合養孩子的地方」，差距其實不在補助金額，而在制度的細節。

冠軍台南市，從孕期到產後，打造不中斷的照護圈

《康健》2025「母嬰健康力城市大調查」結果，台南市以總分79分奪得冠軍，以0.5分險勝亞軍嘉義市。

台南致勝關鍵在於，懷孕初期即有專業照護和早期介入支持。「孕婦產前檢查平均利用率」各縣市都在9成以上，其中台南市更達98.6％，是全台最高，台南市衛生局長李翠鳳認為關鍵在於「主動式宣導、在地化推動」，結合各醫療院所與衛生所，透過跑馬燈、電子媒體、社群平台與診間衛教等多元管道，強化孕婦定期產檢的重要性，確保母嬰在懷孕初期就獲得專業照護與早期介入支持。

苗栗縣以在地模式創造高送托率

當許多家長在大城市抽不到公托、苦等保母時，苗栗縣的托育服務卻成績亮眼。數據顯示，苗栗縣在0～6歲實際送托率上以84.3％ 拔得頭籌，高居各縣市之冠，凸顯地方政府在資源布建上的潛力，證明經濟因素並非影響送托率的唯一決定因素。

托育政策催生聯盟發言人、彭婉如文教基金會執行長王兆慶分析，都會區由於就業機會多，育齡女性勞動參與率高，對於托育服務的需求通常也較高。苗栗雖然不是大都市，25～44歲女性勞參率卻達到86.8％，高於全台灣平均約2個百分點。

有需求，地方政府也應提供適合的服務模式。由於並非都會區，機構式托育不易生存，苗栗為此大力推動0～2歲居家式托育（保母服務）。除在人口集中區增設公托，更補助居家托育的監視器與保險費，提高保母投入服務意願，家長送托也更安心。

苗栗縣的成功經驗顯示，地方政府的資源布建策略是關鍵，透過穩定的居家托育網絡，搭配平價、充足的幼兒園供給，打造符合在地高女性勞參率需求的托育環境，對提高家庭送托率具有決定性的影響。

看不見的風險，兒少安全是城市健康力的鏡子

在兒少安全方面，「5歲以下兒童死亡率」是檢視城市健康力的重要指標，不僅反映醫療品質，更揭示社會安全網的縫隙。國立成功大學公衛所教授呂宗學指出：「兒童死亡不是醫療問題，而是社會問題。」

各縣市在降低「5歲以下兒童死亡率」的表現，彰化縣、台中市與桃園市分列前三。其中，彰化縣以「精準執法」和「護童專案」為主軸，與警政單位合作，針對高事故路段加強稽查，且在兒童健檢中納入安全座椅與交通防護衛教，從制度與宣導雙管齊下，降低事故風險。台中市則著重居家與公共場所的事故防制，透過幼兒園發送「居家安全繪本」及報戶口時即附上「寶寶守護禮包」，讓家長從孩子出生起就能取得安全知識。桃園市則以「孕產婦全方位守護計畫」與「幼兒專責醫師制度」打造連續性照護網，串聯醫療、衛政與社福體系，強化高風險家庭的追蹤與早期轉介。

《康健》綜合專家意見，要提升「母嬰健康力」，不能只靠發放津貼，而是需要結構性、長期性的制度改革，確保每一個孩子從出生到成長都能獲得連續且全面的支持。

2025年《康健》母嬰健康力調查排名給分方式：

官方統計數據由最好排到最差，其中指標分為正向、負向資料佔比排序。每項指標的排序， 用固定組數（ 5組）算出全距與組距，再將資料分組後給分，最好的給5分，接著依序是4分、3分、2分及1分。分為「預防保健」、「托育支持」、「兒少安全」等共3個面向。將每個面向之子指標得分進行平均計算。最後將3個面向得分，依照加權計算加總，換算為百分制進行排名。考量各縣市人口規模與資源配置情形，本調查不計入離島成績。（圖片翻攝畫面示意圖）