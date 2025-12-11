哪個季節較容易發生地震？ 氣象署曝研究：「水文荷重」可能影響斷層承受應力

哪個季節較容易發生地震？氣象署曝研究這樣說。（本刊資料照）

地震和季節有關？氣象署今（11）日表示，目前的研究顯示，「水文荷重」確實可能影響斷層承受的應力，進而改變地震發生機率，不過說法紛紜，目前沒有定論。

哪個季節容易發生大地震？

不知道大家是否曾在新聞中發現，冬末春初容易發生大地震？這只是巧合，還是背後有科學根據呢？氣象署說，地震最主要的成因仍然是板塊運動與斷層活動。無論什麼季節，板塊都持續移動、不斷累積應力。當應力超過岩石所能承受的極限，斷層發生錯動、釋放出來，發生地震。

至於為什麼還是有「冬季比較常發生地震」的說法呢？氣象署表示，有學者觀察台灣深層地殼規模2.5至6的地震，發現台灣西部2至4月地震活動較多，7 至9月則較少，分析這種現象可能與「水文荷重」有關。而台灣東部，深層地震活動出現相同現象，但淺層地震活動度和季節沒有直接關聯。

​氣象署表示，台灣的地震斷層以逆斷層為主，每年夏季，颱風、熱對流、西南季風帶來充沛雨量。當地表水量增加，容易導致逆斷層面的正向應力增加、剪應力變小，上盤比較不容易向上滑動，導致斷層活動略少；反之，在降雨較少、地表水量較少的冬末春初，上盤就比較容易向上滑動，釋放斷層累積的能量。

地震會被氣候影響？

​氣象署表示，近年來，國外也有專家研究氣候因素對地震的影響，卻得到不一樣的結論。例如有團隊發現日本能登半島的地震群和強降雪或強降雨的時間高度吻合，推測可能是大量積雪或積水增加地表負重，影響地下岩層孔隙中的壓力，進而改變斷層的應力狀態，促使地震更容易發生。

​氣象署提到，綜合來看，目前的研究顯示，水文荷重確實可能影響斷層承受的應力，進而改變地震發生機率，不過說法紛紜，目前沒有定論。從統計數據來看，地震在各種天氣條件下的分布也大致相同，可能在任何季節、任何天氣下發生，「因此，不論天氣是潮濕還是乾燥，都要做好防災準備喔」！

