《哪吒2》全球票房冠軍「金球獎零入圍」！小粉紅暴怒：在美國被當空氣

娛樂中心／綜合報導

中國動畫片《哪吒2之魔童鬧海》。（圖／翻攝自微博）

美國第 83 屆金球獎入圍名單於美國時間 8 日晚間公布，向來被視為奧斯卡風向球的金球獎，每年提名名單都備受全球影迷關注。不過今年最大話題，卻落在中國動畫電影《哪吒2魔童鬧海》完全沒有獲得任何提名，包括 2024 年新增的「票房成就獎」也榜上無名。

《哪吒2》以超過 20 億美元的全球票房登上 2025 年全球票房冠軍，中國觀眾原本期待這部作品能在國際獎項站上一席之地，外媒也關注其提名成績，然而名單公布後卻連一個獎項都沒有。金球獎今年「票房成就獎」共有 8 部入圍，包括《F1》、《Kpop 獵魔女團》、《不可能的任務：最終清算》、《罪人》、《凶器》、《魔法壞女巫：第二部》、《動物方城市2》，甚至還包含尚未上映的《阿凡達：火與燼》，讓不少中國影迷感到錯愕。

動畫片《哪吒之魔童鬧海》沒有入圍金球獎，讓不少中國影迷氣炸。（圖／翻攝自微博）

同時，美國影藝學院公布明年奧斯卡最佳動畫長片、紀錄長片與國際電影獎候選名單，最佳動畫片共有 35 部作品，《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）也未在列，主因是北美發行商未提報參選。儘管如此，《哪吒2》仍以約 154.4 億人民幣（約新台幣 693 億）寫下中國影史票房冠軍、觀影人次冠軍、全球影史票房前五名及全球動畫片票房冠軍等紀錄，影響力持續延燒。

消息曝光後，網路瞬間炸開，大量網友直呼「太委屈了」，甚至認為電影明明在中國狂掃票房，被視為全民現象級作品，卻在金球獎完全被忽視。有網友氣憤表示，金球獎「票房成就獎」沒有《哪吒2》，卻收了 Netflix 的《Kpop Demon Hunters》與尚未上映的《阿凡達3》，還有小粉紅炸鍋表示「感覺在中國再大的影響力、再大的成就，在美國也不被承認」，有觀點更直言這種狀況彷彿「活在平行宇宙，到了海外就像無人知曉」。甚至有人認為這種落差像是在明示「你們沒有建立起可信度，所以成績也不被相信」。

也有網友質疑評選標準，認為既然要表彰票房，理應「先有票房才能評獎」，而目前全球票房第一的《哪吒2》卻在名單之外，「沒上映的能入圍，票房第一卻是空氣」，讓影迷直呼心酸。不少留言也反思中國電影如何走向國際，認為「哪吒2已經是近年成就最突出的作品，卻仍得不到國際獎項的認可」，並感嘆這是一件值得整個產業思考的大事。

