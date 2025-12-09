《哪吒2》全球票房稱冠「金球獎零入圍」 陸網怒批不公平

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

第83屆金球獎入圍名單於美國時間12月8日晚間揭曉，作為奧斯卡的重要風向球，提名名單向來備受影迷與外界矚目。然而，中國動畫電影《哪吒2魔童鬧海》雖以20億美元票房穩居2025年全球票房第一，卻未獲得任何提名，甚至連去年新設的「票房成就獎」也未能入列，引發中國網友強烈不滿。

中國動畫電影《哪吒2魔童鬧海》未獲得金球獎提名。（圖／翻攝自微博）

外界原本普遍期待《哪吒2》能在金球獎有所斬獲，外媒也關注其提名成績。不過最新公布的名單中，該片完全缺席。本屆「票房成就獎」共有8部作品入圍，包括《F1》、《Kpop 獵魔女團》、《不可能的任務：最終清算》、《罪人》、《凶器》、《魔法壞女巫：第二部》、《動物方城市2》，以及尚未上映的《阿凡達：火與燼》。

金球獎2024年新增「票房成就獎」，提名名單公布。（圖／翻攝自微博）

對此，陸網掀起熱議，有人質疑尚未上映的《阿凡達3》竟能入圍，《Kpop 獵魔女團》上映時間不長也能入列，反觀《哪吒2》全球票房冠軍卻被忽視，直言「真的是笑話」、「沒上映的都能提名，全球票房冠軍卻是空氣」。不少網友更感嘆「太委屈了」，認為該片上映期間天天刷新紀錄，全民觀影熱潮有目共睹，但在海外卻遭到冷落，「就好像人家直接跟你說：你們沒有信譽，我們不相信也不承認你」。

中國動畫電影《哪吒2魔童鬧海》未獲得金球獎提名，大陸網友感到不滿。（圖／翻攝自微博）

