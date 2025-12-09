《哪吒2》登上全球票房冠軍！金球獎入圍竟掛蛋 陸網民炸鍋

大陸動畫《哪吒2魔童鬧海》高居2025全球票房第一，但沒有獲得金球獎提名。（圖：X）

第83屆金球獎入圍名單在美國時間8日公布，被視為奧斯卡風向球的金球獎，再度牽動全球影迷目光。然而今年全球票房冠軍、締造20億美元超狂成績的《哪吒2魔童鬧海》，不僅沒有入圍任何獎項，連新增的「票房成就獎」也未取得資格，隨即引發中國大陸論壇激烈討論。

《哪吒2》總票房154.4億人民幣（約693億台幣），總觀影人次達3.24億，奪下中國影史票房冠軍、中國影史觀影人次冠軍、全球影視賣座電影第5名、全球影史動畫片票房冠軍。許多人原本還以為它至少能入圍金球獎一個項目，結果名單揭曉後竟是一個都沒有，也讓不少中粉震怒開罵「全球票房第一卻像空氣！」甚至有人直言整件事「太委屈」，批評西方評審「根本不承認中國電影的票房實力」。

事實上《哪吒2》無緣金球與奧斯卡，背後有技術性原因。根據規則金球新增的「票房成就獎」要求電影須至少達到1.5億美元票房，且至少1億美元需來自美國市場，或具備被業界認可的串流觀看量，因此《哪吒2》在北美的發行與影響力有限，才會無法取得資格。