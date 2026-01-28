哪國婚外情率最高？泰國忠誠度全球墊底

【看見泰國 VisionThai】根據世界人口評論(World Population Review)最新全球婚外情率分析，泰國以51%的婚外性行為承認率位居全球第一，成為已婚人士出軌比例最高的國家。這項調查顯示，泰國有超過半數的已婚成年人承認至少有過一次婚外性行為，在這項關係行為指標上領先全球各國。

歐洲國家緊追在後，丹麥以些微差距排名第二，德國和義大利則位居第三、第四名。調查數據顯示，法國、挪威和比利時等歐洲國家的婚外情承認率也相當高，許多國家的比例都超過40%，反映出歐洲在婚姻關係態度上的特殊文化現象。

相較之下，西班牙、芬蘭、英國和加拿大等國的婚外情率則處於中段水平，約在30%左右。這些數據顯示出不同地區和文化背景下，婚姻忠誠度存在顯著差異。

專家提醒，這類統計數據反映的是受訪者自我報告行為，應謹慎解讀。不同文化和調查對「婚外情」的定義可能存在很大差異，部分社會對承認婚外行為的接受度也可能影響調查結果的準確性。儘管如此，這些數據仍凸顯出全球不同社會中婚姻關係動態的廣泛模式。

世界人口評論指出，婚外情雖然只是影響婚姻關係和家庭穩定的眾多因素之一，但這項跨國比較數據為理解全球婚姻忠誠度現況提供了重要參考。調查結果也引發各界對婚姻制度、文化價值觀與社會規範如何影響伴侶關係的討論。

