哪國家「最不想二訪」？網點名1地：食物、景點沒特色

每逢連假或旅遊旺季，機場總是被出國人潮擠得水洩不通，一名網友看到網路票選「哪個國家最讓人不想二訪」，結果南韓高居第1名，主要原因是餐飲變化有限、景點吸引力不足及物價偏高，貼文曝光後，也有人提出相反意見，認為若從不同角度安排行程，依舊能發現當地迷人的特色。

原PO近日於PTT發文指出，看到一份網路票選，南韓奪下許多網友「最不想二訪國家」第1名，參與投票的網友留言說，當地餐食口味重複性高，吃上幾天就覺得乏味，再加上說英文的人不多，溝通上覺得很吃力，加上店員服務態度較冷淡、距離感強，使整體旅遊體驗不如預期。

原PO看完留言後，也分享過去曾在首爾旅遊的狀況，他讚整體交通與購物很便利，不排斥再到南韓旅遊。

貼文隨即掀起兩派討論，有人認為南韓「去過一次就差不多」，指景點吸引力有限、行程容易雷同，整體旅遊節奏較缺乏驚喜；但也有網友力挺，指只要花點時間研究路線，依舊有不少值得探索的美食、街區與生活氛圍，即使不是追星族，也能在當地找到悠閒散步和購物的趣味。

除了南韓外，也有人也點名香港，指香港物價高、環境擁擠，「香港髒、亂、貴」、「香港啊！可以的話連去都不要」、「香港，一生一次剛剛好」。

