哪國食物最難吃？外國客點名「台灣」：餐餐用1物煮很衝擊

外國旅客認為台灣料理中添加糖，影響味蕾。示意圖／翻攝自Google Map

日前一名外國人在社群平台Reddit詢問「你覺得哪個國家的食物最難吃？」他表示自己旅行了一段時間後，認為「台灣」食物最難吃，雖然也有不錯的菜餚，但最讓人無法接受的，就是在料理中加「糖」，導致舌頭被甜膩的味道淹沒；貼文一出，一派網友認同其說法，更因此開始吃素。

原PO指出，旅遊了一段時間，發現台灣食物最難吃，舉例吃了一碗牛肉麵，卻因為添加了「糖」，導致味覺被甜膩感淹沒，而幾天下來，「感覺每餐都像是用糖煮的」；雖然並非指所有料理，但「突如其來的糖分攝取過多，毀了我好多道菜」。

廣告 廣告

貼文一出，一名網友直言「終於有人說實話了！」認為台灣菜就是台灣人自己喜歡而已，難登大雅之堂，且從美國各國餐廳裡觀察，「只有台灣餐廳沒有老外就很明顯了」；也有網友分享，「我個人對台灣菜並不是特別喜歡，但它肯定不在我吃過最難吃的食物之列」，點出台灣夜市油膩、蔬菜少、餐環境髒亂，無奈「每次吃每次拉肚子... 那邊的水都不知道用哪裡裝的」，直指所謂「美食」都是被社群媒體炒作出來的，同樣的價錢不如吃餐廳。

網友指出，雖然不太喜歡台灣食物，不過像是刨冰、珍珠奶茶和茶飲等類別相當出色。示意圖／翻攝自Pixabay

對此，居住台灣多年的美國紐約州律師方恩格轉發貼文，指出「我來台之後，嘗試很多次，後來刻意避開夜市美食，甚至我開始吃素」，同意原PO說法，而方恩格也補充，開始吃素除了不喜歡小吃，同時也是為了保持身材。

然而也有一派網友認為，雖然不太喜歡台灣食物，不過像是刨冰、珍珠奶茶和茶飲等類別相當出色；一名台灣網友則回憶，曾接待中國遊客作沙發客，起初聽見他們對於台灣美食不以為然，認為「他們大概都是吃夜市」，直到帶他們吃餐廳，「他們又對台灣美食有了敬意」，蘿蔔青菜各有所愛。



回到原文

更多鏡報報導

以為整盒雞蛋可用！拿起竟全是「空包蛋」 尪怒：絕對是離婚理由

聖誕派對太嗨！廚師竟慫恿客人喝「液態氮雞尾酒」 胃破命危

整片小白花好壯觀！網急籲「綠癌」必須斬草除根 認識小花蔓澤蘭