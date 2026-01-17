哪家信用卡最夯？2025排行「這張」奪冠 使用者：通路多、無腦刷

近日有網友在Threads上發文詢問「現在全台最厲害的卡是哪張」，引起許多討論。（示意圖／photoAC）





哪家信用卡最讚？近日有網友在Threads上發文詢問「現在全台最厲害的卡是哪張」，引起許多討論，而根據《Yahoo奇摩》統計，2025年熱搜榜第一名為中國信託UniOpen卡。

哪張信用卡最強？

一名網友在Threads上發文詢問「有沒有信用卡神可以跟我分享，現在全台最厲害的卡是哪張，蕭貪人想一直吃回饋」，跪求「卡神教一下啦！！拜託啦！！」。

網友心得分享

貼文一出引起討論，網友們分享自己的愛用卡「目前都用玉山uni，比較無腦linepay」、「玉山unicard真心推」、「玉山pi 、uni、中信linepay平日這三張無腦刷」、「有常在看電影首推星展，平日6折，假日直接打83折」，而原PO在看完後，也留言統計「剛剛統整完，目前覺得回饋多的是台新GOGO卡、玉山unicard」。

2025十大信用卡榜

去年底《Yahoo奇摩》從民眾熱搜度排名中統計出「2025十大信用卡榜」，其中「零售量販超市卡」取代旅遊卡成為主流，第一名則由「中國信託UniOpen卡」拿下。

第1名 中國信託UniOpen卡

第2名 玉山銀家樂福聯名卡

第3名 台新銀@GOGO卡

第4名 台北富邦銀J卡

第5名 台新銀玫瑰卡

第6名 國泰世華銀CUBE卡

第7名 滙豐旅人卡

第8名 永豐銀Daway卡

第9名 大全聯信用卡

第10名 星展ECO永續卡

關於中國信託UniOpen卡的好用程度，另有網友在Threads上分享心得「這張很好用，只要會在統一旗下綁icash pay點數會累積很快」、「隨便刷都是回饋op點數，對我來說也是方便，其他切換權益的方式，我覺得太麻煩了」、「我當無腦卡刷」、「統一現在通路很多」。

