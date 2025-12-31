哪家楊桃汁這麼好喝？ 刑事小隊長宿醉酒駕也要買...慘遭自家人活逮

中和分局長陳宇桓針對小隊長酒駕一事，自認督導不周自請加重處分。翻攝畫面

新北市中和警分局偵查隊小隊長許峻維，20日下午駕駛公務車前往北市萬華區購買楊桃汁，結果途中遭北市警員攔查，測出酒精值高達0.63毫克，當場被依公共危險罪逮捕送辦，中和分局祭出2大過免職處分，分局長陳宇桓也以督導不周為由自請加重處分。

據了解，許男19日晚間獨自外出吃宵夜，期間引用高粱酒，並在隔日凌晨0時許返家休息，隔日休假起床後，他自認已經退酒，便駕駛公務車準備前往北市萬華康定路一帶購買楊桃汁，結果在艋舺大道與雙園街口遭到北市警方攔查，經酒測後，測出酒精濃度高達0.63毫克嚴重超標，當場被依涉嫌公共危險罪逮捕，並移送台北地檢署偵辦。

針對許員駕駛公務車酒駕遭逮一事，中和分局今回應，許員身為執法人員卻知法犯法，嚴重影響警譽，依「警察人員人事條例」及《公務人員考績法》規定，從重予以2大過免職處分，並報請市警局陳市府核定。

有關內部管理責任，分局長陳宇桓表示，就督導不周一事，已自請加重處分，以示負責；而許員休假駕駛公務車外出，涉公車私用，將針對車輛管理及人員管控等可能疏失啟動調查，並追究相關主管考監責任，絕不護短。

分局強調，後續將持續落實於各項集會、勤前教育加強宣教，建立正確法治觀念，杜絕僥倖心理。並重申警紀是警察的命脈，對於同仁違法違紀案件，定當從嚴從速處理絕不護短，並精進內部管理，以維護警察優質形象，確保民眾對警察之信任。



