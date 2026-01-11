哪家航空最討喜？這2家常被點名成出國首選

圖：星宇航空提供

近年來，隨著全球出遊頻率增加，台灣旅客對航空體驗的期待不只停在「能飛到目的地」，更著重「飛行舒適度、服務感受、整體體驗」。根據 2024–2025 年多項國際航空評比，以及社群、論壇旅客真實回饋，有兩家本土航空──星宇航空以及長榮航空在網友中討論度與好感度顯著上升。





在最近公開的「2025 全球最佳航空公司」榜單中，長榮航空與星宇航空都進入前25名，代表它們在安全、機艙清潔、機上服務、飛行體驗等面向獲得國際肯定。網友在論壇上也願意分享實際搭乘經驗，有乘客寫道“STARLUX had the best seats I’ve ever had. The only flight I slept well on…” 另一位則表示「我搭過EVA，也搭過 STARLUX，這次STARLUX 的機艙、餐點、娛樂系統整體讓人印象深刻。」整體來看，這兩家航空近年在品質與討論度間取得不錯平衡，讓不少旅人列入「下次出國首選」。

為什麼 STARLUX & EVA 常被點名為「網友最愛」？





綜合網友評論，機艙乾淨、座椅舒適是其中原因，多數旅客表示機艙維持良好整潔、座椅支撐與舒適度讓長途飛行也比較輕鬆。而機上服務與細節感也包括在內，空服員態度友好，機上提供的設施／娛樂系統／機餐品質普遍受到肯定。此外，乘客也感到穩定、值得信賴，對於常飛短程或國際線的旅客，這兩家航空在航班安排與執行上被認為穩定、包容度高。雖然不總是最便宜，但考慮到舒適、機能與整體飛行品質，很多人認為「價格合理、值得」。





不論你是短程往返亞洲，還是計畫長途旅行，從最近的公開評比與網友真實回饋來看，星宇航空和長榮航空確實是許多旅人心中的「穩選」。當然，每趟飛行經驗都可能不同——座位舒適度、個人偏好、航班時段都可能影響感受。但如果你想兼顧「飛行品質 ＋ 價格合理性」，這兩家航空值得放入考慮清單。



