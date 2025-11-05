社會中心／馬聖傑、董子誠 台北報導

現在運毒集團，為了運毒販賣，無所不用其極！警方日前查扣從馬來西亞寄來的包裹，汽車玩具盒、泡麵盒，都有夾藏大麻！警方追出，這些包裹都由在台灣的一名越南籍男子領取，發現他為了把毒品轉給下游，還偷偷將毒品埋在墓地，給對方挖掘領取！警方在墓地埋伏10幾個小時，才順利逮人！

深夜，員警到荒郊野外的公墓旁，將在車上的嫌犯拖下車！被多名員警壓制在地，氣焰全消！被逮捕的是竹聯幫天龍堂的蘇姓男子，這個時間點來公墓做什麼？原來他是要將埋在公墓內的毒品，偷偷挖出來！

哪招？運毒集團毒包裹「埋公墓」 警埋伏10hrs逮人

哪招？運毒集團毒包裹「埋公墓」 警埋伏10hrs逮人。（圖／民視新聞）桌上擺滿被查獲的毒品，但奇怪，怎麼泡麵盒、玩具盒也成了贓證物？原來嫌犯將毒品，夾藏在多種商品裡，從馬來西亞運到台灣被查獲！

刑事局破獲這個運毒集團！25歲的越南籍潘姓男子，來台工作後逃逸，當起國際運毒指揮官！他接受上級指示，在玩具汽車內，還有盒裝泡麵，夾藏大麻入關！潘姓男子只要指揮收貨，就能拿到萬元酬勞！為了製造斷點，他找來同鄉當收貨手，前往郵局領取包裹，再將包裹，埋在新北八里第一公墓旁，最後再由竹聯幫天龍堂的蘇姓男子開挖，之後再進行分裝，埋入各個指定地點，形成一條完整的運毒產業鏈！

哪招？運毒集團毒包裹「埋公墓」 警埋伏10hrs逮人

哪招？運毒集團毒包裹「埋公墓」 警埋伏10hrs逮人。（圖／民視新聞）三名嫌犯，雖然坦承運輸毒品，但對於其他細節，避重就輕！北檢上個月底，將這三人通通起訴！要繼續追查這個運毒產業鏈！

