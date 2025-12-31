哪種芭樂最好吃？農業部曝7品種 脆爽、軟嫩口感這樣挑

台灣芭樂品種多樣，農業部表示，選購芭樂可依個人喜好的口感與用途挑選，常見口感分為脆爽酸甜、柔軟多汁兩種，想吃脆爽的芭樂可選擇常見的帝王芭樂、珍珠芭樂、高雄二號珍翠芭樂、彩虹芭樂，或是挑選籽少的水晶芭樂；若偏好軟嫩的可選購紅心芭樂或東山月芭樂，尤其東山月芭樂適合打成果汁飲用，但農業部強調，不論哪個品種都很營養。

農業部日前於臉書發文指出，台灣芭樂品種繁多，從常見的白肉芭樂到獨特的紅心品種都有，口感各異，涵蓋脆爽酸甜或柔軟多汁、香氣濃郁等風味，清脆派芭樂的代表品種包括脆度極高的帝王芭樂、歷久不衰的國民芭樂珍珠芭樂，以及籽少、入口方便的水晶芭樂。

農業部也提到其他口感爽脆的芭樂品種，如高雄二號珍翠芭樂以酸甜平衡、口感多層次著稱，彩虹芭樂則是外皮綠色、果肉紅心、香氣濃郁。

至於軟嫩派芭樂，農業部說，特色是果肉柔軟、汁多香甜，代表品種包括宜蘭紅心芭樂與東山月芭樂，宜蘭紅心芭樂皮色偏黃、果肉紅潤，口感軟Q；東山月芭樂則為黃皮白肉、香氣十足，適合打成果汁飲用。

農業部建議，選購芭樂時可依個人喜好的口感與用途挑選，不論是直接生食或打成果汁，都是兼具營養與風味的理想選擇。

