哪裡怪怪的？民眾黨4度擋國防特別預算 今中國圍台軍演喊嚴正抗議

藍白立委已在立法院程序委員會上，挾帶優勢人數4度擋下總統賴清德提出的1.25兆國防特別預算，受到外界關注。直到中國解放軍東部戰區今（29）日突襲宣布，今日起要對台進行「正義使命-2025」圍台軍演，並將於明（30）日上午8時至下午6時，在台灣本島週遭海空域進行重要軍事演習，而民眾黨則發聲明表達嚴正抗議。

針對中國東部戰區今突襲宣布對台灣舉行「正義使命-2025」環島軍演，民眾黨表達嚴正抗議與譴責，重申若中國持續意圖透過軍事武力、恫嚇台灣人民，不僅對兩岸、區域關係穩定，乃至全球和平毫無助益，反而讓兩岸關係加劇緊張、民心越來越遠，加深區域安全的不確定性。



民眾黨說，中國高談和平、卻持續以軍事恫嚇施壓，無助兩岸往來，只會把台灣人民往反方向推，因此呼籲中國應立刻停止破壞台海穩定的魯莽行徑，並應發揮身為大國之責，肩負起維護區域穩定，才能獲得台灣人民的認同。

賴清德日前接受電視媒體專訪，談到包含「台灣之盾」在內的1.25兆國防特別預算時，便向藍白立委喊話排案審查。

