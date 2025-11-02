哪裡排隊？啦啦隊一粒遭爆「仍是單身」 姐夫宋嘉翔：開放報名

一粒遭到姊夫宋嘉翔出賣，目前還是單身。（圖／IG@ilixoxov）

中華職棒第36年總冠軍樂天桃猿，今（2日）下午熱鬧舉辦封王遊行儀式，除了樂天女孩啦啦隊，球星們都一一受訪，展露私下不同的面貌。怎料，台鋼啦啦隊女神一粒，竟然被姐夫、樂天球星宋嘉翔出賣，公開徵男友。

宋嘉翔今下午在吉普車開心享受遊行，結果在主持人陳雄威的訪問下，竟脫口爆料「那個妹妹（一粒）好像還沒有男朋友，所以可以開放大家來報名一下！」國民姊夫的言論一出，立刻造成網友們爭相報名。

畫面在Threads上瘋傳後，也釣出一粒本人苦笑回應：「謝謝你宋嘉翔！」接著放出一張白色小精靈，蹲坐在椅子上，露出無奈又眼神死的哏圖。宋嘉翔看到後，也在底下笑稱「條件先列出來呀！在等什麼」。

逗趣的家人互動，也讓球迷們通通笑翻，「姐夫！隊是從這裡排嗎？」、「請問入口處是在？」、「我來了，誰都別想跟我搶」、「不是叫姐夫，而是直呼名號，感覺是有點情緒了，帶點害臊的情緒！？這個號碼牌應該排到澄清湖去了」。

事實上，宋嘉翔今年年初就宣布和一粒的親姐姐Joy登記結婚，夫妻倆共同在樂天球團打拚。有別於老公的球星身分，Joy則是擔任球團翻譯，同時也是廉世彬、高佳彬、金佳垠的台灣經紀人。

值得一提的是，除了宋嘉翔驚喜曝光的彩蛋以外。樂天外野手球星陳晨威也在遊行儀式上自爆，將趁著休賽季期間到泰國旅行，還說是自己是回娘家，暗示啦啦隊女友啾啾的台泰混血身分，再次閃瞎大家。

