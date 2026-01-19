哪間不忠？林宸佑涉當共諜遭羈押 卓揆發聲了：多數媒體忠於國家

即時中心／黃于庭報導

為達武力統一目的，中國持續以言語、武力恫嚇，對台滲透更加無孔不入。近日《中天》記者「馬德」林宸佑涉嫌提供數千元至數萬元不等之金額，利誘現役軍人交付軍事資料予中國人士，他及另外5名軍人都依違反《國安法》遭羈押禁見。對此，行政院長卓榮泰今（19）日表示，絕大多數媒體工作者都「忠於國家、忠於事實、忠於自己」，媒體追問「誰不忠？」卓榮泰的反應也曝光了。

卓榮泰今日前往高雄市出席「海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程」上樑典禮，他表示，海洋是孕育台灣的母親，也是台灣走向世界的航道，唯有堅定維護海域安全，才能在各種往來交流中持續進一步發展。

接著，卓榮泰話鋒一轉提到，今日有許多媒體朋友到場採訪，深知媒體工作非常專業、重要且辛苦；同時，他也肯定絕大多數媒體工作者都是忠於國家、忠於事實、忠於自己，而且是社會正義與公道的橋梁。

卓榮泰強調，因為有媒體，才能將政府最正確的訊息散播出去；也因為有媒體，才能讓國人對國家政策更瞭解，期盼媒體能夠支持政府各項施政作為，也藉此機會向所有媒體工作者表示最大感謝。

針對卓榮泰一席發言，不免讓人聯想近期林宸佑涉犯《國安法》遭羈押，媒體典禮後追問「哪間媒體不忠？」，他僅比出「讚」的手勢，並回答「你們都很棒」，隨即離開現場。

