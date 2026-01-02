哭了！蔡依林才創下大巨蛋天花板 今年無緣加場內幕曝光
〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林的3場大巨蛋演唱會順利落幕，她以極致的舞台美學與史詩級道具掀起話題，更被網友封為是「演唱會天花板」級別，對此她在會後受訪打趣笑說：「It's my pleasure！能給大家壓力是我的榮幸！」可惜的是今年台北及高雄的大型場館都沒有檔期，恐無緣加場。
Jolin坦言唱得意猶未盡，可惜今年大巨蛋場地已滿，加上高雄場時間目前也未能搭上，透露忙完演唱會已經預約好全身的SPA按摩要好好放鬆。
對於演唱會的佳評如潮，Jolin不忘感謝團隊的努力，她說：「原本不解為何挑選某些曲目，但站在舞台上才發現，這些歌給了大家很大的想像空間，能在大巨蛋完美執行，我為團隊感到非常驕傲。」
面對琳瑯滿目的巨型道具中，加上挑戰大巨蛋場域，天后自曝彩排到發暈。
Jolin解釋，由於大巨蛋舞台形狀並非正方形而是斜切設計，站在中心點時體感容易偏離，「舞台真的太大，地上標滿走位記號，我一暈台就只能猛盯著地板，一心想著到底要走去哪！」
