哭到妝花也要看！印尼現象級愛情片《逆時光戀人》1月登台

人氣男星狄恩威約可、印尼影后希拉達拉艾沙主演跨越時空相戀的夫妻。（原創娛樂提供）

代表印尼角逐第98屆奧斯卡最佳國際電影的《逆時光戀人》，上映後狂掃當地票房，不僅在短短十日突破百萬觀影人次，迄今更累積超過310萬，成為今年印尼最具現象級人氣的愛情電影。電影更入圍印尼最高榮譽 Citra Awards 8項大獎，最終奪下最佳女主角、最佳導演等4項大獎，這部年度最受矚目的愛情電影也將於明年1月9日全台獻映。

《逆時光戀人》改編自新銳導演楊迪勞倫斯於2017年大受歡迎的同名網路影集，電影找來原影集的男主角、人氣男星狄恩・威約可（Dion Wiyoko）回歸主演，女主角則由影歌雙棲、實力人氣兼具的印尼影后希拉．達拉．艾沙（Sheila Dara Aisha）加盟。希拉在片中飾演優雅迷人、意志堅定的索蕾，並為演出特別學習克羅埃西亞語，力求呈現更細膩、逼真的演出。希拉坦言：「一直很崇拜原劇中的索蕾一角，因此接下這個角色時既感到焦慮也十分自豪。」為了與影集作出區隔，她在電影中展現索蕾外向熱情的一面、呈現多層次演技，不僅奪下影后，更被讚為生涯最具突破性的表演。

電影全面升級製作規模，將場景搬至芬蘭、克羅埃西亞，跨海拍攝絕美極地景致與復古小鎮風光，使故事散發出獨特的流浪氛圍。「老實說，當初寫劇本的時候，以為這些外國的場景會被製片砍掉：你怎麼敢？開頭要讓主角站在一台北極破冰船上？不可能！」導演笑著回顧籌備電影的歷程：「為了籌資，我對投資者保證：我的上一部電影是小成本製作的黑白文藝電影，在印尼獲得65萬觀影人次，這次一定更高，因為我們要拍彩色的囉！」他坦言這次是一次極具挑戰性的跨歐亞攝製計畫，很幸運獲得克羅埃西亞相關單位的高度支持，也希望能透過這部作品，為印尼本土的愛情類型影視「注入一股新鮮空氣」，並向國際觀眾展現印尼電影的全新面貌。

印尼影后希拉為拍片苦練克羅埃西亞語，展現優雅魅力。（原創娛樂提供）

《逆時光戀人》結合時光旅行探討愛情中的永恆，不僅創下當地的票房紀錄，也強勢登上社群熱門趨勢，許多觀眾分享「哭到妝花」、「看完更懂得珍惜彼此」，討論熱度讓電影意外被網友封為「情侶和好神片」，掀起二刷、三刷風潮。催淚動人的輪迴系戀曲也席捲亞洲、北美與澳洲等地，首映掀起好評如潮，在IMDb 獲得罕見的8.5高分。

