「哭吧不是罪！」大安森林公園三千人集體淚崩 楊貴媚陪哭不缺席

蔡明亮、楊貴媚、李康生等人都將跨年夜時間留下，與喜愛《愛情萬歲》的粉絲一起度過。(國家影視聽中心提供)

誰說跨年一定要狂歡？2026年的第一刻，大安森林公園沒有震耳欲聾的電音，取而代之的是三千名影迷集體拭淚的感人奇景！由國家電影及視聽文化中心主辦的「大安森林一邊哭（一邊看電影）一邊跨年」活動，今年豪華升級，不僅銀幕尺寸翻倍，更迎來甫在威尼斯影展首映的《愛情萬歲》4K數位修復版亞洲首映。

活動當晚，儘管冬雨綿綿，仍有近千名觀眾披著雨衣、撐著傘早早卡位，甚至在DJ林貓王的配樂裡欣賞白景瑞導演的默片《台北之晨》（1964），以六十年前台北的珍貴影像，輕快預演數小時後的城市黎明。

廣告 廣告

金馬名導蔡明亮、金馬影帝李康生與影后楊貴媚再度連袂現身，引發全場尖叫。現場瀰漫著「不必勉強開心」的療癒氛圍，讓在都市生活中積壓已久的情緒，隨著銀幕上楊貴媚長達七分鐘的經典哭戲一併爆發。

楊貴媚表示去年看《愛情萬歲》是笑著看，今年卻深受感動想哭。她還自嘲當年自己滿臉膠原蛋白，如今已「青春不再」。(國家影視聽中心提供)

蔡明亮導演早前已在社群感性分享，每年此時已成他生命中最重要的一天，不敢再排其他行程。現場他更特別揭露《愛情萬歲》中特別的父子彩蛋：「我真的特別喜歡看《愛情萬歲》最後這個鏡頭，有一個老人坐在畫面前面，他就是李康生的爸爸，他已經不在了。每一年，我都希望能夠再看到他一次，謝謝他把小康交給我。」溫情告白讓全場紅了眼眶。2025年上半年剛寫下「行者十步」電影馬拉松計畫創舉的蔡明亮，十月於捷克伊赫拉瓦和李康生完成《行者》系列第十一部作品《夜行》。李康生幽默表示，看電影的心情與天氣一樣有淡淡哀愁，但看到影迷便覺開心，希望能年年相伴。

「一邊哭一邊跨年」活動，吸引3千名影迷身穿雨衣熱情參與。 《愛情萬歲》電影主創李康生、楊貴媚、蔡明亮再度現身陪看電影。(國家影視聽中心提供)

楊貴媚在致詞時幾度哽咽，驚嘆修復版畫質細膩到讓她「看見滿臉的膠原蛋白」，笑稱看見自己與小康的青春。她感性表示，去年看電影是笑的，今年卻想哭，因為能平安團聚便是最大的幸福。在主創團隊與全場影迷「又哭又笑」的歡呼聲中，2026年正式開啟。這場全球獨有的「集體療癒式跨年」，不僅寫下影史新猷，更成為台灣最具指標性的文化奇景。

更多鏡週刊報導

2026新年喜訊！長澤雅美宣布結婚 閃嫁導演松永壯志

全場站起來迎新年 陳昇攜新寶島康樂隊嗨唱跨年夜

日本結婚第一彈 本鄉奏多宣布與圈外女性已登記結婚