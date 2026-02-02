哭哭帽男童回家了！ICE將男童當誘餌抓捕 男童與父親獲釋居民歡慶

編譯張渝萍／綜合報導

美國移民暨海關執法局（ICE）在明尼蘇達州掃蕩移民作風引起眾怒，不但在光天化日下擊斃兩名手無寸鐵公民，還將5歲幼童當成「誘餌」，試圖誘捕屋內的母親。

這名戴著藍色垂耳哭哭帽的5歲小男孩連恩，被執法人員抓住、難忍恐懼的表情，成為ICE濫權下的受害者標誌。

連恩與父親之後一直被關押在德州一處ICE設施內，在法官31日下令要在3日釋放後，兩人終於獲釋回到明尼蘇達州。

5歲男童連恩及與來自厄瓜多的父親阿德里安獲釋已返家。（圖／翻攝自IG @RpsAgainstTrump.jpg）

連恩與父親被關到德州 1日獲釋

美聯社報導，5歲男童連恩（Liam Conejo Ramos）及與來自厄瓜多的父親阿德里安（Adrian Conejo Arias）自1月20日起在明尼阿波利斯郊區被拘留，之後便被送到德州迪利（Dilley）的一處拘留設施。

民主黨籍眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）的發言人施奈德（Katherine Schneider）證實，兩人已平安返家。她表示，卡斯楚於31日晚間在迪利接到父子倆，隔日護送他們返回明尼蘇達州。

美國國土安全部助理部長麥勞夫林（Tricia McLaughlin）在聲明中表示，移民及海關執法局並未針對或逮捕連恩，聲稱是他的父親被捕後，孩子的母親拒絕接走他。她說，孩子的父親告訴官員，他希望連恩與他在一起。

麥勞夫林繼續表示：「川普政府致力於恢復我國移民體系的法治與常識，並將持續為逮捕、拘留及遣返無權留在美國的外國人而奮鬥。」

ICE將男童當誘餌誘捕屋內懷孕母親

然而根據連恩母親先前受訪內容，是完全不同故事。連恩的母親艾莉卡（Erika Ramos）向媒體表示，自己當時從屋內窗戶目睹一切，卻無能為力。

當探員注意到艾莉卡在屋內後，他們把連恩帶到門前要求他敲門，「他們一直敲門，我的兒子不停地說『媽咪開門』」，但屋內除了懷有身孕的艾莉卡外還有另一名孩子，她害怕如果自己被帶走，會獨留孩子在家中。

探員見艾莉卡沒有開門，將連恩帶回車上後離開。艾莉卡說：「他們把我的孩子當作誘餌，但我的丈夫不停地拜託我不要出去，因為我有孕在身，而且家中還有孩子，他就跟所有丈夫和父親一樣只是想保護我們。」

政府表示，男童的父親於 2024 年 12 月自厄瓜多非法入境美國。家屬的律師則指出，他目前有一項仍在審理中的庇護申請，依法可留在美國。

司法部移民審查執行辦公室（Executive Office for Immigration Review）的線上法庭紀錄顯示，男童父親目前並無任何未來聽證會排程。

連恩照片成為ICE濫權的標誌照

連恩被ICE帶走前背著蜘蛛人書包、頭戴藍色兔毛帽的影像在網上瘋傳，讓全美對ICE更加憤恨。（圖／翻攝自X平台 @covie_93）

連恩戴著藍色兔子帽、背著蜘蛛人書包、周圍圍繞著移民官員的照片，引發外界對川普政府在明尼亞波利斯加強移民取締行動的強烈憤怒。

在批准釋放的命令中，美國聯邦地方法官比耶里（Fred Biery）嚴厲抨擊政府，寫道：「本案源於政府為追求每日遣返配額而做出的構想不周、執行拙劣的行動，顯然即使因此使兒童受到創傷也在所不惜。」

鄰居與學校官員表示，聯邦移民官員曾利用這名學齡前男童作為「誘餌」，要求他去敲自家大門，藉此讓其母親出面。

1日下午，明尼蘇達州哥倫比亞高地（Columbia Heights）的居民聚集在連恩被拘留的住宅外，慶祝他獲釋，同時也關注社區內仍被 ICE 拘留的其他人。

連恩獲釋居民歡呼、淚迎

清潔公司老闆桑切斯（Lourdes Sanchez）說：「我們聽到他要回來的消息時，哭得很厲害。我兒子也叫連恩，今年五歲，所以這件事對我們來說非常有感觸。」

5歲男童連恩獲釋消息一出，當地居民歡慶，前去慶祝。（圖／翻攝自IG @RpsAgainstTrump.jpg）

附近的祖納（Luis Zuna）手持 10 歲女兒伊莉莎白（Elizabeth）的照片。他表示，女兒與其母親蘿莎（Rosa）於 1 月 6 日開車前往學校途中遭拘留，至今仍被關押在德州聖安東尼奧的迪利移民處理中心，與連恩父子先前被關押的同一設施。

伊莉莎白就讀學校的秘書卡古鐵雷斯（Carolina Gutierrez）說：「情況和連恩一模一樣，只是沒有照片曝光。看到連恩獲釋，讓我們重新燃起希望。」

還有其他孩童與父母有類似遭遇，連恩的案子給了他們一點希望。（圖／翻攝自IG @maddenifico）

另一名附近居民馬奎斯（Brenda Marquez）表示，她在得知連恩獲釋的消息後，立刻與丈夫及兩名年幼的孩子開車前往他們住處，途中還特地買了蜘蛛人氣球。她說：「我們想帶來一點快樂，如果我和兒子分開，又不知道他發生了什麼事，我真的無法想像。」

