哭喊「媽媽快不行了」熟女中招急匯醫藥費！男網友一句話露餡

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人近日在網路交友過程中，遭一名自稱「母親病重急需醫療費」男子請求金錢援助，對方不斷以焦急語氣催促匯款，讓心軟婦人深信不疑，更親自前往郵局準備匯出8萬元救急，所幸在行員機警關懷、警方即時介入下，成功阻止款項匯出，保住辛苦積蓄。

台中市第一分局西區派出所前天上午獲報，轄區郵局行員在受理匯款業務時，察覺一名婦人說詞反覆、神情緊張，進一步關懷後發現疑點重重，員警李建安、張智揚趕抵現場了解後，發現婦人疑似陷入常見的「假交友、真詐財」詐騙陷阱。

經了解，婦人日前透過LINE認識一名男子，雙方互動熱絡，對方隨後以「母親身體突然惡化、急需醫療費」為由，請求婦人先行匯款周轉，並指定帳戶要求盡速匯入，過程中，該男子全程使用簡體字溝通，甚至事先教導林女，若遇到行員或他人詢問時「務必保持冷靜，行員才不會多做詢問」。

警方比對相關情節後，確認其話術與交友詐騙案件高度相符，隨即向婦人耐心說明詐騙集團慣用手法，並分享實際案例分析，婦人聽聞後恍然大悟，驚覺自己差點成為詐騙受害者，當場取消匯款，及時守住8萬元血汗錢。

第一分局呼籲，網路交友務必保持警覺，凡遇對方以各種理由要求借款、匯款或轉帳，極可能為詐騙手法，切勿輕信，如有任何疑問，可隨時撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

