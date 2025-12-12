哭娃搶鏡來+1／Ella鼻孔戲精大破防

Ella現場又哭又笑，表情包給好給滿，瞳鈴眼鼻孔戲精94妳。

人美心善的Ella（陳嘉樺），連續8年擔任「寒冬助老」公益大使，今年一開場卻無預警兩度落淚，甚至哭到雙眼皮貼都快掉了，讓她氣得捶桌大罵：「我今天的妝都白畫了！」怪誰啊？化妝師才是真正該氣的人吧？（無奈攤手）Ella解釋，久未看見大家，想起最近身邊有些熟面孔接連離世，才會悲從中來，「看到大家都好好的，心裡很欣慰，告訴自己要珍惜！」那小編公開這鼻孔漏風照，想必Ella也不會計較吧？（逃～）

哭娃搶鏡來+1

（翻攝自陶晶瑩IG）

邱澤、許瑋甯婚禮誓詞感動全場，惹哭不少人。陳意涵就被陶晶瑩出賣，在網上po出她淚崩的影片，開玩笑說：「旁邊這位陽光少女也哭得太大聲了吧？」陳意涵也自嘲：「關我什麼事。」拍拍，小編我懂，484想起了什麼…例如自家腦公？（默默望向許富翔）

（翻攝自林志玲小紅書）

林志玲日前過生日，同事無預警獻上蛋糕，讓她感動得梨花帶淚，哭紅鼻子的少女模樣，真是我見猶憐…再見氣噗噗。51歲長醬不合理吧！（摔手機）志玲姐姐事後感性po文：「原來感受到幸福時，真的會流淚。」氣自己不爭氣時也會喔。（小編怒擦眼淚）

